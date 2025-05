I massimi esperti dell’Endometriosi si riuniscono domani, mercoledì 14 maggio, all’Hotel Raffaello di Modena per il convegno Endometriosi & Friends organizzato dall’Ostetricia e Ginecologia dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena. Il Convegno si svolge all’Hotel Raffaello (Strada Cognento 5, Modena) a partire dalle 8,00 e sino alle 17,50. I Direttori del Convegno sono il prof. Antonio La Marca, Direttore dell’Ostetricia e Ginecologia e il dottor Carlo Alboni Responsabile del Centro Endometriosi e dell’Unità di Chirurgia Ginecologica Mini-Invasiva e Robotica.

“Questo meeting – spiegano il prof. La Marca e il dottor Alboni – è unico nel suo genere. Si propone di approfondire l’impatto dell’endometriosi sulla salute riproduttiva e ostetrica delle pazienti, con particolare attenzione alla gestione clinica delle donne affette da questa patologia complessa. Il focus sarà sulla gestione ambulatoriale, il rischio clinico e le strategie terapeutiche, esplorando nuove frontiere nella diagnosi precoce e nella personalizzazione dei trattamenti. Verrà analizzato il management in sala parto per le pa zienti con endometriosi, considerandone le implicazioni ostetriche e ginecologiche, allo scopo di migliorare gli esiti perinatali e la qualità della vita delle donne dal concepimento al post-partum. Potremo entrare negli aspetti più controversi e futuristici delle questioni legate alla relazione fra endometriosi e fertilità con particolare focus su preservazione della fertilità e trattamenti fertility sparing grazie alla presenza di esperti e veri pionieri della materia di fama nazionale ed internazionale”

Il meeting vede la partecipazione dei massimi esperti a livello nazionale e internazionale. tra loro, si segnala il dottor Massimo Candiani, Direttore dell’Unità di Ginecologia e Ostetricia dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, il prof. Mario Malzoni, della Casa di Cura Malzoni di Avellino, riconosciuto come il miglior chirurgo al mondo per interventi mini-invasivi per endometriosi, il prof. Renato Seracchioli, Direttore Ginecologia e Fisiopatologia della Riproduzione Umana dell’AOU di Bologna, maestro di molte generazioni di ginecologi che si occupano di endometriosi , riconosciuto come opinion leader a livello italiano ed europeo. Ancora, da segnalare il prof. Mohamed Mabrouk Consultant Gynaecologist and Endometriosis Surgeon at the University College London Hospitals, il prof. Charles Chapron, il più noto docente di Ostetricia e Ginecologia francese, professore di Ostetricia e Ginecologia all’Università di Parigi e il prof. Jim Tsaltas Professore, Direttore dell’Ostetricia e Ginecologia di Melbourne.