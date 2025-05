Nel pomeriggio di lunedì 12 maggio, operatori della Squadra Volanti della Questura di Reggio Emilia sono intervenuti nei pressi di un negozio di abbigliamento di Piazza del Monte, a seguito della segnalazione di un possibile furto in atto.

Sul posto il personale del negozio riferiva che, poco prima, tre donne con un neonato al seguito, avevano fatto ingresso nell’esercizio commerciale e dopo aver effettuato qualche giro all’interno, tentavano di rubare diversi capi d’abbigliamento, per un valore stimato di circa mille euro, strappando le etichette e le placche antitaccheggio al fine di poter oltrepassare le barriere senza essere notate.

La strategia, però, non risultava essere vincente in quanto il personale del negozio si accorgeva di ciò e riusciva a recuperare la merce mentre le donne, a quel punto, tentavano di allontanarsi dal negozio. Anche questa azione, però, non veniva portata a compimento in quanto le stesse venivano subito bloccate dagli operatori della Polizia di Stato che, nel frattempo, avevano raggiunto l’esercizio commerciale.

Si trattava di tre donne tutte italiane, una 32enne, una 27enne e una 20enne, alcune delle quali già note alle forze di polizia per via di alcuni precedenti sempre per reati contro il patrimonio. Le tre donne sono state condotte presso i locali della Questura dove, al termine delle opportune formalità di rito, sono state tratte in arresto per l’ipotesi di reato di tentato furto aggravato in concorso.