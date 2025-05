Sabato 17 maggio 2025, il Comune di Cavriago aderisce con entusiasmo alla Giornata Internazionale contro l’Omo-Lesbo-Transfobia, proponendo una ricca proposta di incontri, giochi e approfondimenti dedicati alla promozione del rispetto per le persone gay, lesbiche, bisessuali e transessuali (LGBT) e alla lotta contro ogni forma di pregiudizio, odio e intolleranza.

L’iniziativa, che rientra nell’ambito del Progetto Giovani in biblioteca, si pone l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sull’importanza dei valori di rispetto dei diritti umani, libertà fondamentali, democrazia, uguaglianza e non discriminazione, principi cardine che guidano l’adesione del Comune di Cavriago a RE.A.DY, la Rete italiana degli enti locali impegnati nella prevenzione e nel contrasto alle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e l’identità di genere.

La giornata al Multiplo Centro Cultura di Cavriago si articolerà in due momenti principali:

Ore 10.30 – Giochi e letture (davvero) per tutt3

Un’occasione speciale per grandi e piccin3 di immergersi in storie di libertà, felicità e inclusione, pensate per tutte le tipologie di famiglie. A seguire, un divertente momento di gioco con i titoli della Tabooteca per esplorare e comunicare le proprie emozioni e sviluppare l’empatia. L’evento è realizzato in collaborazione con Italy Needs Sex Education. La rete Tabooteche nasce a Bologna a cura di Associazione Orlando per offrire a docenti, personale educativo e famiglie libri e giochi da tavolo funzionali a percorsi di educazione affettivo-sessuale.

La partecipazione è gratuita, su prenotazione ed è rivolta a bambin3 dai 6 anni in su.

Ore 17.30 – Valentina Petrillo presenta “Più veloce del tempo. Il viaggio della prima atleta transgender verso la felicità”.

Un incontro imperdibile con Valentina Petrillo, la prima atleta transgender a competere alle Paralimpiadi, che presenterà il suo libro “Più veloce del tempo” (Capovolte edizioni) in dialogo con il co-autore Claudio Arrigoni.

La partecipazione di Valentina alle Paralimpiadi di Parigi 2024 ha rappresentato un momento storico e un simbolo di resilienza e determinazione. Nonostante l’ipovisione e le critiche transfobiche, Valentina ha realizzato il suo sogno, e nel libro racconta il suo straordinario percorso umano e sportivo, costellato di sfide, successi e un profondo desiderio di felicità.

Valentina ha vinto 11 titoli italiani in 3 anni, tra competizioni indoor e outdoor. Ha rappresentato l’Italia ai campionati europei paralimpici nel 2021, classificandosi al quinto posto mentre nel 2024 a Parigi ha conquistato due medaglie di bronzo. “L’atletica è stata la mia rivalsa, il riscatto della mia vita”, racconta Petrillo nel volume, scritto con Claudio Arrigoni e Ilaria Leccardi, con la prefazione di Sandrino Porru, presidente FISPES, e l’illustrazione di copertina firmata da Domitilla Marzuoli.

Sarà un’occasione unica per ascoltare la sua toccante storia di atleta, di persona e di genitore trans, un racconto che affronta temi cruciali come lo sport, i diritti e la capacità di superare le avversità con garbo e ironia.

L’ingresso all’incontro con Valentina Petrillo è libero.

Nell’atrio del Multiplo è inoltre allestita una vetrina speciale che raccoglie una selezione di libri, film e storie scelti per offrire diverse prospettive, stimolare la riflessione e favorire una visione più ampia e inclusiva sulle tematiche legate all’orientamento sessuale e all’identità di genere, per promuovere la conoscenza e la comprensione del tema LGBTQ+.

La vetrina rappresenta un invito aperto a tutta la cittadinanza per avvicinarsi a queste tematiche attraverso la cultura, offrendo strumenti narrativi potenti ed empatici per comprendere meglio le esperienze e le sfide affrontate dalla comunità LGBTQ+.

Il Multiplo si conferma luogo di incontro, di scambio e di crescita culturale, attento alle tematiche sociali e impegnato nella promozione di una società più inclusiva e rispettosa delle diversità.

Il Comune di Cavriago invita tutta la cittadinanza a partecipare numerosa a questa importante giornata dedicata alla promozione del rispetto e dell’inclusione.

Informazioni: Multiplo Centro Cultura di Cavriago.

Info: 0522/373466 e multiplo@comune.cavriago.re.it. www.multiplo.comune.cavriago.re.it