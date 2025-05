Domenica 18 maggio torna la “Festa dei bambini e delle associazioni” dalle ore 15 al Parco Ferrari di Maranello un pomeriggio di attività per bambini e famiglie, a cura del Servizio Istruzione del Comune di Maranello in collaborazione con i servizi educativi e scolastici comunali, il Centro Giovani, il Servizio Polizia Locale, il GET, il Centro per le Famiglie e le Associazioni di Volontariato del territorio.

Diversi i laboratori e le attività presenti alla festa: la sicurezza stradale spiegata ai bambini e alle famiglie a cura del Servizio Polizia Locale di Maranello; conosciamo i cani da salvataggio e i loro addestratori, momento formativo e informativo a cura del Gruppo Soccorritori Cinofili Cani Utilità di Volontari Protezione Civile; alla scoperta dell’ambulanza e del pronto intervento: dimostrazioni di disostruzione pediatrica delle vie respiratorie e laboratori per la conoscenza del pronto intervento a cura di AVAP; giochiamo come una volta: laboratorio con i giochi del passato; vieni a giocare con noi! laboratori creativi a cura di AVIS; sano è buono: a tavola con Croce Rossa a cura di CRI; apprendisti esploratori a cura della cooperativa La Lumaca; chi semina… raccoglie! alla scoperta dei segreti delle piante, caccia al tesoro a cura della cooperativa La Lumaca; fili in festa!, fili e forme per colorare la primavera a cura del Centro per le Famiglie; arte su palloncini volanti a cura dei Servizi Educativi 0-3 anni; i travasi fuori dai vasi a cura dei Servizi Educativi 0-3 anni; balla con noi, laboratorio a cura di Danzaland; vestiti di suoni: laboratorio interculturale per bambini a cura di Coop. Gulliver; fiorire insieme: con una buona educazione, ogni persona può sbocciare nella sua forma più bella, a cura del GET; Centro Giovani Lab 2.0 i Giochi da Tavolo a cura del Centro Giovani; che meraviglia la primavera! Laboratorio di creatività a cura di Coop. Domus Assistenza; battesimo della sella a cura di Amici del Cavallo. Dalle ore 15.30 letture animate per bambini a cura di Super Vittorio; dalle ore 16.45 merenda per tutti i bambini a cura di Coop. Camst; dalle ore 18 premiazione dei bambini che hanno partecipato alla “Challenge della gentilezza” e frequentano i servizi di post scuola del territorio. esibizione di danza sportiva a cura dell’associazione sportiva dilettantistica Danzaland, apericena a base di aperitivi senza alcool, spiedini di frutta, estratti, gnocco fritto, dolci, the e altre prelibatezze a cura di ACAT, ACIM, Alpini, Per star bene diabetici insieme Odv.