Un motociclista 48enne è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto intorno alle 13:30 lungo via Don Franchini a Tabina di Magreta. Per cause in corso di accertamento a cura della Polizia locale, l’uomo si è scontrato con un mezzo pesante. L’impatto è stato molto violento. Soccorso dai sanitari del 118, sul posto con ambulanza ed automedica, il motociclista è stato trasportato all’Ospedale di Baggiovara in codice di massima gravità.