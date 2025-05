Domenica 18 maggio alle ore 17:00 nella Chiesa della Madonna del Ponte di

Formigine si terrà il Concerto mariano “Sub Tuum Praesidium”, organizzato dalla

Confraternita di S. Pietro Martire in collaborazione con il Circolo culturale “La

Torre” e con il patrocinio del Comune di Formigine.

Protagonista del concerto sarà il Coro Beata Vergine Assunta, accompagnato al corno

francese da Alberto Bisi, all’organo da Gabriele Bonara e diretto da Simone

Guaitoli, con la partecipazione straordinaria del mezzosoprano Francesca

Provvisionato come voce solista.

Il programma propone alcuni brani celebri della tradizione mariana che spaziano dal

Rinascimento alla produzione contemporanea: dal Regina Coeli del compositore

bavarese seicentesco Gregor Aichinger fino al Magnificat di John Rutter, passando per

le Ave Maria di Caccini, Gounod e Gomez e altre pagine sacre di Rossini, Fauré e Franck.

L’ingresso è libero

Per informazioni: corobeatavergineassunta@gmail.com

Il Coro Beata Vergine Assunta, realtà polifonica comunale, è una formazione

concertistica che conta circa 50 coristi. Ha iniziato e continua ad operare ormai da

quasi 30 anni in veste liturgica, animando le celebrazioni parrocchiali nelle solennità.

Ha prestando saltuariamente servizio in Cattedrale a Modena e alla Chiesa del Voto per

la Messa dell’Artista.

Lo studio continuato, incentivato dal direttore Franco Tardini, ha dato modo al coro di

esibirsi in numerosi concorsi, rassegne e concerti nel nostro territorio e in alcune

prestigiose località italiane, come Venezia, Padova, Roma, Assisi. A Casinalbo organizza

ormai da molti anni il tradizionale concerto la sera di Natale. Nel 2008, ha partecipato

al Festival di cori nella città di Saumur in Francia. Nel 2009 ha organizzato a Formigine

una rassegna internazionale di cori da quattro nazioni. Nel 2010 si è esibito nella

Repubblica Ceca invitata dalla Corale di Tabor, e nel 2011 a Verden in Germania. Alla

fine di novembre del 2013 si è esibito in Polonia invitato ad un meeting internazionale

di cori dalla corale “Cantemus Domino” di Zielona Gora.

Dal 2013 al 2023 la Corale è stata diretta da Mario Tardini e ha affiancato allo studio

del repertorio il perfezionamento tecnico vocale.

Nel suo repertorio la Corale spazia dalle rinascimentali sonorità di Monteverdi, fino

alle odierne armonie di Lauridsen, Rutter e Whitacre, ma anche con particolare

interesse al repertorio classico (Mozart, Rossini, Verdi).

Dal 2024 il Coro è diretto dal Maestro Simone Guaitoli, docente e concertista in

pianoforte.

Francesca Provvisionato è una “gloria locale” per le sue origini, lo studio, e l’affezione

alla città.

Laureata in Lingue e diplomata in Canto e Pianoforte Principale, si è perfezionata sotto

la guida del M° Sergio Bertocchi.

Vincitrice nel 1990 del Concorso Internazionale “Toti Dal Monte” di Treviso, comincia

una rapida carriera che la conduce nei massimi teatri lirici italiani ed europei sotto la

guida di alcuni fra i più importanti direttori d’orchestra.

Oltre che nei prediletti ruoli mozartiani e rossiniani, si è distinta anche nel repertorio

operistico barocco, in quello francese e nella musica del XX secolo.

Accanto a partecipazioni a varie registrazioni discografiche, non ha trascurato di

sondare il mondo della musica da camera accompagnando ad esso una selezionata

attività concertistica in tutto il mondo.