Il sindaco Massimo Mezzetti commenta la notizia diffusa in mattinata da Maserati sulla futura produzione a Modena dei modelli GranTurismo e GranCabrio che dà sostanza all’annunciata creazione del polo del lusso.

“La notizia data oggi da Maserati è di grande importanza perche ci consente di dare finalmente concretezza alla volontà espressa da Stellantis di rilancio del sito di via Ciro Menotti come polo del lusso. Conferma anche l’impegno che l’amministratore delegato Santo Ficili si era preso fin dal primo nostro incontro con la prospettiva condivisa di una rinnovata centralità per il cuore industriale di Modena, come è sempre stata la Maserati.

Questa città, come ho detto più volte, è legata in modo indissolubile a questo marchio e alla sua gloriosa storia.

Ora è necessario affiancare un’aggressiva politica commerciale che accompagni il successo delle auto che verranno costruite qui e dia sicurezza ai lavoratori che hanno vissuto un lungo periodo di incertezza”.