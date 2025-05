Una serata di festa e riconoscimenti per celebrare il merito e il talento di oltre 110 tra studenti, diplomati, laureati e insegnanti. Sono 130 mila gli euro assegnati nell’ambito dell’edizione 2025 dei Premi Istruzione promossi dalla Fondazione CR Carpi, che da anni valorizza l’impegno dei giovani del territorio e ne sostiene il percorso formativo verso l’eccellenza.

Anche quest’anno, accanto agli studenti, il premio ha confermato la volontà di valorizzare il ruolo degli insegnanti, figure centrali nel percorso di crescita dei ragazzi. Il riconoscimento alle migliori progettualità didattiche espresse dai docenti ha rappresentato un ulteriore passo per sottolineare, come ha ricordato il presidente della Fondazione Mario Ascari, “l’importanza di dare visibilità all’impegno della scuola nel suo insieme, valorizzando sia l’opera dei docenti che la partecipazione attiva degli studenti e delle loro comunità.”

Sul palco della cerimonia si sono alternati i diplomati delle scuole superiori, premiati con 800 euro ciascuno, i laureati triennali e magistrali che hanno ricevuto 1.000 euro, e i laureati a ciclo unico insigniti di premi da 2.000 euro. Riconoscimenti speciali da 2.500 euro sono stati destinati alle Migliori Tesi di Laurea conseguite presso l’Università di Modena e Reggio Emilia da studenti residenti nei comuni in cui opera la Fondazione. Il Premio Idee Didattiche ha previsto assegni da 5.000 euro: 1.000 euro al docente o al team promotore del progetto e 4.000 euro all’istituto scolastico, per potenziare l’attività didattica della scuola di appartenenza. A questi si sono aggiunte le menzioni speciali per progetti distintisi per innovazione e qualità.

A consegnare i premi, numerose personalità istituzionali e rappresentanti del territorio, che con la loro presenza hanno voluto testimoniare la vicinanza del sistema locale al mondo della scuola. Sono intervenuti i vertici della Fondazione CR Carpi, i membri delle commissioni giudicatrici, i sindaci Riccardo Righi, Enrico Diacci e Caterina Bagni, il vicario vescovile Monsignor Gildo Manicardi, il vice prefetto di Modena Patrizia Vicari, il vice questore Maurizio Ferraio, rappresentanti delle associazioni di categoria Lapam, Cna e Confindustria, il direttore del Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari Francesco Leali e la direttrice del distretto sanitario Stefania Ascari. Oltre naturalmente ai dirigenti scolastici e agli assessori all’istruzione. Tutti presenti per tributare un riconoscimento concreto al valore dell’istruzione, testimoniando quanto l’intera comunità creda nel futuro dei giovani.

Nel suo intervento, il presidente Ascari ha infatti ribadito il valore del contesto per dare opportunità ai giovani e merito alla scuola: “Siamo qui per celebrare l’eccellenza e l’impegno di studenti e insegnanti e sottolineare allo stesso tempo quanto sia importante la comunità e il sistema istituzionale per creare le condizioni favorevoli alla crescita individuale e collettiva. Conoscenza e formazione – ha poi continuato il presidente Ascari – sono le chiavi per crescere come persone e come comunità. Per questo investire nella scuola è una missione per la Fondazione.”

Un impegno che si traduce in un ampio sostegno alle scuole del territorio: dal potenziamento delle strutture laboratoriali e sportive, alla promozione di festival scientifici, fino al contributo decisivo per fare di Carpi un territorio universitario, attraverso il finanziamento del Tecnopolo – centro di didattica, ricerca e trasferimento tecnologico a servizio delle imprese e della cultura locale.

Nel complesso, le risorse che la Fondazione CR Carpi ha destinato quest’anno al settore formazione ammontano a 1 milione e mezzo di euro.