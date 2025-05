Il continuo via vai di un uomo di 35 anni, a piedi nei pressi di un supermercato del centro di Castelnovo Monti, non è sfuggito ad alcuni cittadini che hanno immediatamente segnalato la circostanza ai carabinieri. Grazie alle puntuali segnalazioni, nel primo pomeriggio del 14 maggio i carabinieri del nucleo operativo hanno intensificato i controlli nella zona: poco dopo hanno individuato proprio quel 35enne mentre, con fare guardingo, si avvicinava a piedi a un’auto parcheggiata nelle vicinanze del supermercato. I Carabinieri sono intervenuti tempestivamente, fermando entrambi prima che potessero allontanarsi.

Durante il controllo, in disponibilità dell’uomo a piedi sono state rinvenute due dosi di cocaina già confezionate, mentre in disponibilità del suo interlocutore i militari hanno rinvenuto un’ulteriore dose, che quest’ultimo aveva presuntivamente appena acquistato dal 35enne. Per questi motivi con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti i Carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Castelnovo Monti hanno tratto in arresto un cittadino albanese 35enne residente a Castelnovo Monti, ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura reggiana. All’uomo i carabinieri hanno sequestrato le due dosi di cocaina e un migliaio di euro in contanti ritenuti, in via presuntiva, provento dello spaccio. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.