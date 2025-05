Si è tenuta questa sera, in Piazza Garibaldi a Sassuolo, la festa per la promozione in Serie A del club neroverde. Dopo la consueta celebrazione dell’alzata di coppa, tenutasi venerdì 9 maggio al Mapei Stadium al termine di Sassuolo-Catanzaro, gli uomini di Grosso hanno ricevuto l’abbraccio dei tifosi in centro città.

La festa, iniziata alle 20:30, è continuata alle 21:00 con Berardi e compagni arrivati in Piazza sfilando tra tifosi e appassionati che hanno accolto i calciatori e lo staff. Dopo i consueti saluti istituzionali sul palco, la serata è entrata nel vivo tra musica, cori e momenti di puro divertimento.

Un epilogo di festa e gioia dopo la cavalcata per il ritorno in massima serie in compagnia dei tifosi che per tutta la stagione non hanno mai fatto mancare l’affetto alla squadra.