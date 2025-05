Una settimana densa di eventi ed appuntamenti, la prossima, per Sassuolo che mercoledì 21 Maggio vedrà la partenza, da piazza Garibaldi, del Giro – E mentre il giorno dopo, giovedì 22 maggio, vedrà transitare il Giro d’Italia nella XII^ tappa che partendo da Modena arriverà a Viadana.

Ad accompagnare le due iniziative c’è il ricco programma di “Aspettando il Giro – E”, organizzato grazie alla collaborazione ed al contributo della Regione Emilia Romagna, Kerakoll ed Unicomstarker che, dopo gli eventi della scorsa settimana, vedrà altri due importantissimi appuntamenti il 20 ed il 27 maggio.

Martedì 20 maggio, a partire dalle ore 21 presso lo Sporting Club di Sassuolo, la serata di gala in compagnia di Damiano Cunego mentre, martedì 27 maggio alle 18,30 presso il Crogiolo Marazzi, si svolgerà la lectio magistralis di Stefano Mancuso, “La versione degli alberi”, promossa in collaborazione con il Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano.

Mercoledì 21 maggio la partenza della tappa Sassuolo – Castelnuovo né Monti del Giro –E. Sin dalla prima mattinata piazza Martiri Partigiani si trasformerà del “Green Village” con opportunità, iniziative, gadjet e presentazioni legate al giro in ebike; dalle 12 invece la carovana partirà da piazza Garibaldi verso Salvarola, San Michele ed abbandonare il territorio sassolese attraverso la diga per poi attraversare Castellarano, Roteglia, Lugo, Ponte Secchia, Tono, Quara, Costabona, Villaminozzo, la Gatta, Pietra di Bismantova con l’arrivo in piazza Matteotti a Castelnuovo Né Monti.

Il giorno seguente la nostra città sarà attraversata dal Giro d’Italia che, entrando a Sassuolo da via Po, attraverserà via Braida, Circondario Stazione e via Radici in Monte fino al Ponte Veggia al confine con il Comune di Casalgrande, con orario stimato di passaggio tra le 13,30 e le 14.

Per consentire il regolare svolgimento di entrambe le manifestazioni, tutta l’area coinvolta vedrà limitazioni al traffico ed alla sosta.

Giro – E

Piazza della Liberta’: parte centrale chiusa al traffico veicolare e divieto di sosta dalle ore 20 di Martedì 20 alle ore 20 di Mercoledì 21 Maggio;

Piazzale Avanzini: chiusa al traffico veicolare e divieto di sosta dalle ore 20 di Martedì 20 alle ore 20 di Mercoledì 21 Maggio;

Parcheggio camion via Regina Pacis (tratto compreso tra via Vittime 11 Settembre e via Monaco Lato Ovest): chiusa al traffico veicolare, divieto di sosta con rimozione forzata eccetto autorizzati dalle 16 di Martedì 20 alle ore 20 di Mercoledì 21 Maggio;

Via San Giorgio: chiusa al traffico veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata eccetto autorizzati dalle ore 8 alle ore 15 di Mercoledì 21 Maggio;

Piazza Garibaldi: chiusa al traffico veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 18 di Martedì 20 Maggio alle ore 15 di Mercoledì 21 Maggio;

Via Cesare Battisti: chiusa al traffico veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 8 alle ore 15 di Mercoledì 21 Maggio

Via Mazzini (tratto compreso tra piazza Garibaldi e via Farosi): chiusa al traffico veicolare e divieto di sosta dalle ore 8 alle ore 15 di Mercoledì 21 Maggio;

Via Pia (tratto compreso tra via Goito e piazza Martiri Partigiani): chiusa al traffico veicolare e divieto di sosta dalle ore 8 alle ore 15 di Mercoledì 21 Maggio;

Via Cavallotti (tratto compreso tra piazza Martiri Partigiani e piazzale Porrino): chiusa al traffico veicolare e divieto di sosta dalle ore 8 alle ore 15 di Mercoledì 21 Maggio;

Parcheggio via Gibertini lato Ovest: chiusa al traffico veicolare e divieto di sosta dalle ore 11 alle ore 15 di Mercoledì 21 Maggio;

Giro d’Italia

Via Po – Via Braida – Circondario Stazione – Via Radici In Monte: tratti di strada chiusi al traffico veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata Giovedì 22 Maggio dalle ore 10,30 alle ore 15 e comunque fino al completo passaggio della manifestazione.

Le scuole secondarie, sia di primo che si secondo grado, che sarebbero inaccessibili sia per il trasporto pubblico che per quello privato nelle ore concomitanti all’uscita degli studenti, saranno chiuse per tutta la giornata di giovedì 22 maggio.

L’area di parcheggio posta tra Via Piave – Via Po – Via Braida sarà sede del Villaggio del Giro d’Italia, con l’opportunità per gli appassionati di vivere la giornata tra stand, atleti ed iniziative legate alla corsa rosa.