“La nostra comunità è profondamente scossa dalla notizia della tragica morte di Daniela Luminita Coman, residente a Sassuolo, avvenuta a Correggio con un atto di violenza da parte di una persona con cui aveva concluso una relazione” – così la nota diffusa oggi dal Comune -.

“Sassuolo si stringe attorno alla sua famiglia, colpita da un dolore inimmaginabile, condiviso da tutta la cittadinanza e dalle istituzioni. Come amministrazione, rinnoviamo il nostro impegno contro ogni forma di violenza, consapevoli che la giustizia dovrà ora svolgere il proprio compito con la massima serietà, assumendo le decisioni necessarie.

Di fronte a episodi così gravi e ingiustificabili, ribadiamo con forza quanto sia fondamentale non restare soli. Invitiamo chiunque – donne in difficoltà, ma anche amici, familiari, vicini che notano segnali preoccupanti – a rivolgersi ai nostri servizi territoriali o a contattare il Centro Antiviolenza Tina, attivo sul territorio.

Il centro Tina non accoglie solo donne che hanno subito violenza, ma è anche un punto di riferimento per riconoscere i segnali, prevenire le escalation e aiutare chi si trova in relazioni segnate da abusi fisici, psicologici o emotivi. Dispone di psicologi, avvocati, operatrici specializzate capaci di offrire un sostegno concreto, anche ai familiari che desiderano accompagnare una persona cara nel difficile percorso verso la consapevolezza e la libertà.

Mai abbassare la guardia. Mai pensare che sia “solo un momento difficile”. La violenza può essere riconosciuta, fermata, prevenuta.

Per Daniela, per tutte”.