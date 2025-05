E’ successo intorno ale 00:45 in via Munari a Pratissolo di Scandiano dove, nel frontale tra due auto quattro persone sono rimaste ferite, due delle quali – una donna di 53 anni ed un ragazzo di 26 – elitrasportate all’ospedale di Parma in codice di massima gravità.

Ferite meno gravi per un uomo di 54 anni ed una ragazza di 26, trasportati in codice di media gravità all’Ospedale di Reggio Emilia. Sul posto i Vigili del fuoco di Reggio Emilia, la polizia stradale, i carabinieri, oltre a quattro ambulanza inviate dal 118 da Scandiano e Casalgrande, la croce verde di Reggio Emilia, e due elisoccorso da Bologna, e da Brescia.