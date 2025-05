Si sono concluse nel migliore dei modi le ricerche di una signora 80enne di Castelfranco della quale non si avevano più notizie dal primo pomeriggio di ieri, domenica 18 Maggio.

La donna era uscita di casa per una passeggiata intorno alle 15 e alla sera non aveva ancora fatto rientro: da qui, preoccupati, i familiari si sono rivolti ai Carabinieri per segnalare la scomparsa e a cascata si è attivato tutto il dispositivo di ricerca previsto dal Piano Provinciale di Ricerca delle Persone Scomparse: Vigili del Fuoco, Carabinieri e Protezione Civile.

Le ricerche si sono sviluppate su una segnalazione rivelatasi fondamentale: un testimone che nel pomeriggio di domenica, verso le 17, aveva visto la signora avvicinarsi per chiedere informazioni circa il sottopasso della stazione. Gli ha indicato la strada e poi l’ha vista incamminarsi lungo via Canale perdendola poi di vista all’incrocio con via Larga, diretta verso l’abitato di Castelfranco.

Proprio da quell’incrocio sono partite le ricerche dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco con un importante dispiegamento di uomini, sotto il coordinamento della Prefettura.

La Protezione Civile ha messo in campo una ventina di volontari che si sono alternati per tutta la giornata.

L’area circostante è stata battuta in lungo e in largo, a terra ed in volo, fino a che verso le 18.30 non è arrivata la buona notizia. Mentre si perlustrava l’area della stazione a Sud della massicciata il drone dei vigili del fuoco ha scorto dall’alto la donna, viva e cosciente, in un’area difficilmente accessibile: da qui è stata soccorsa dalla squadra dei Vigili del Fuoco e dal 118 per le cure del caso.