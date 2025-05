Ieri nel tardo pomeriggio, un incendio ha interessato i locali dell’ex Cinema Smeraldo di via Toscana a Bologna, i cui locali sono oramai in disuso da anni. Il rogo, le cui cause sono in corso di accertamento – nessuna ipotesi esclusa – ha distrutto gli arredi e i tendaggi della sala. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Dopo aver spento l’incendio, i Vigili del fuoco sono stati a lungo sul posto per le operazioni di minuto spegnimento.