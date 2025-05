Marina Santelli e la sua band tornano a Guastalla per un concerto a scopo benefico organizzato dall’associazione Arnia. L’appuntamento è per domani, martedì 20 maggio alle ore 20:30 presso il teatro R. Ruggeri.

L’Associazione Arnia ha ideato questo evento, abbracciando la causa di Regina, una bambina di 4 anni di Reggio Emilia, affetta da una rarissima malformazione ossea chiamata

“Emimelia Tibiale”. La sua tibia non cresce alla stessa misura delle altre sue ossa. L’unica possibilità per salvare la gamba di Regina è quella di sottoporla a due delicati interventi da parte di una equipe di medici americani. I costi sono elevatissimi e in tantissimi si sono mobilitati per aiutare la famiglia di Regina a sostenere questa spesa, dalle tifoserie della Reggiana Calcio a quelle del Modena Calcio, dalla pallacanestro Reggiana al gruppo dei Nomadi e tantissime altre associazioni e singoli cittadini. Manca ancora un piccolo sforzo. Per questo, l’associazione ARNIA ha organizzato una raccolta fondi attraverso il concerto di MARINA SANTELLI 4ET, con il patrocino del Comune di Guastalla. presso il Teatro comunale di Guastalla.

Per prenotazioni: 347 0555700.

Chi vuole contribuire in maniera indipendente può inviare anche un piccolo contributo al seguente: IBAN intestato a Ass. Arnia Guastalla: IT85 0070 7266 3600 5900 0204 542 (il quinto carattere dell’IBAN è una lettera O) Causale: “aiutiamo Regina”