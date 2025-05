È dedicato al tema dell’emergenza urgenza sanitaria attraverso un approfondimento sui servizi sanitari dedicati, per capire dove rivolgersi, quando e per quali problematiche, l’incontro rivolto ai caregiver familiari in programma alla Palazzina Pucci mercoledì 21 maggio dalle ore 15 alle 17.

L’appuntamento “Urgenza Emergenza Sanitaria a Modena: cosa, dove, come e ambito della protesica” si inserisce nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione organizzate da Comune di Modena e Ausl Modena per i Caregiver familiari, coloro che si assumono il gravoso compito di assistere persone care (non sempre familiari) non autosufficienti.

Nell’incontro si parlerà con Roberto Chiesa geriatra e Giovanni Amendola referente aziendale Cau Ausl di Modena, di come è organizzata la Continuità Assistenziale, le funzioni e le attività socio-sanitarie presenti alla Casa della Comunità compresa l’Infermieristica di Comunità.

Più in particolare, di che cosa si occupa il Cau Centro di assistenza e Urgenza a Modena e quali problematiche tratta, quali gli orari di apertura e quali differenze con i Pronto Soccorso Ospedalieri, quali sono l’attività della Centrale Operativa territoriale Cot e quale il ruolo del futuro numero unico nazionale per le informazioni sanitarie: sono i temi che saranno affrontati.

La partecipazione all’incontro è gratuita e aperta anche a cittadini non residenti sul territorio comunale, non è necessaria prenotazione.

I prossimi appuntamenti del ciclo rivolto ai caregiver, che si svolgono a mercoledì alternati e proseguiranno fino a dicembre, sempre nella sede di Sala Pucci sono programmati per il 28 maggio quando si parlerà di “Amministratore di Sostegno e Fiduciario: figure importanti, quando attivarle?” con Giovanna Ronchetti esperto Giuridico del Comune di Modena e Ivonne Pavignani avvocato referente Ccm Ausl Modena e Aou Modena e vicepresidente Aism Modena. Mentre il 25 giugno Lorenzo Scaglietti, psicologo referente del servizio di psicologia in favore Caregiver Familiari Ausl Modena, affronta il tema “La fatica e il piacere dell’assistenza”.