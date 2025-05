Ha picchiato l’ex compagna e poi si è barricato con lei in un capannone. È successo questa mattina intorno alle 9:30 in via Porta, zona largo Collodi a Sassuolo. Le urla della donna hanno attirato l’attenzione dei vicini che hanno allertato i carabinieri, sul posto assieme ai vigili del fuoco e al 118. La donna, 52enne, è stata portata in ospedale dove è stata medicata con prognosi di venti giorni. L’uomo si è poi arreso, consegnandosi alle forze dell’ordine che lo hanno arrestato.