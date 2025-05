Truffe e raggiri? Si sconfiggono con la rete

Come si evitano truffe e raggiri? Utilizzando la rete. Tra cittadini che mettono a disposizione di tutti le informazioni, ad esempio, o in quella che scaturisce dalla collaborazione tra cittadini, Amministrazione e Forze dell’Ordine.

Si parlerà di come difendersi da pericoli e truffe grazie alla condivisione delle informazioni e alla collaborazione con vicini e Forze dell’Ordine nell’incontro in programma mercoledì 21 maggio alla sala civica Augusto Daolio a Novellara. Alla serata, intitolata non a caso Novellara In Rete, interverranno Simone Zarantonello, Sindaco di Novellara, M.C. Raffaele Lisbino, Comandante Stazione Carabinieri di Novellara, Francesco Crudo, Comandante Polizia Locale Unione Bassa Reggiana, Caterina Corradini, Presidente Comitato di Novellara Croce Rossa Italiana, Alessandro Trolla, Responsabile Emergenze Protezione Civile Nubilaria.

La serata sarà l’occasione illustrare ai presenti le truffe e i raggiri più diffusi e spiegare quali sono le cose da fare per prevenire e difendersi dagli attacchi che sempre più di frequente minacciano tutti, non solo gli anziani come si sarebbe portati a credere leggendo la cronaca nazionale. Perché non ci sono solo le truffe classiche mirate a confondere la popolazione più avanti con l’età, ma anche quelle informatiche che colpiscono invece giovani e, sempre più spesso, giovanissimi.

Gli strumenti a disposizione di tutti per difendersi da questi attacchi sono la condivisione delle informazioni, delle esperienze avute da altri vicino a noi e il ricorso alle Forze dell’Ordine in caso anche solo di un sospetto, scelta che resta sempre la migliore per allontanare le possibili minacce.

In particolare, la Croce Rossa illustrerà il funzionamento del 112, il Numero Unico di Emergenza Europeo, mentre la Protezione civile parlerà del suo impegno per il paese, soprattutto in occasione delle calamità.

Nel corso dell’iniziativa sarà consegnato un riconoscimento per la cittadinanza onoraria del Tenente Pasqualino Lufrano, già Comandante della Caserma dei Carabinieri di Novellara, che ha sempre dimostrato competenza, responsabilità, umanità, professionalità e zelo. Nel corso di questi anni di lavoro a Novellara si è mostrato sempre disponibile al confronto, interpretando il proprio ruolo in chiave moderna. Sempre presente sul territorio, molto attivo anche durante la pandemia, capace di ascolto, di aiuto e sostegno, Lufrano è stato anche promotore di iniziative di volontariato che continueranno oltre la sua presenza.

Ingresso libero e gratuito. Sala Civica “A. Daolio”, Rocca dei Gonzaga, piazzale Marconi 1

Cartanza, quando la carta incontra la danza

Un viaggio coreografico poetico e suggestivo, in cui la carta – materiale antico, duttile, leggero, colorato e trasformabile – incontra la danza in una fusione inedita e sorprendente. Simbolo di semplicità e mutevolezza, la carta si fa oggetto scenico, compagna di movimento, elemento scenografico, costume e accessorio.

L’Associazione di Promozione Sociale AltrArte Danza è lieta di presentare “Cartanza”, spettacolo ideato e coreografato da Rita Croce, con la partecipazione dei danzatori di AltrArtedanza, che si terrà in un doppio appuntamento al Tagliavini di Novellara: sabato 24 maggio alle 20:45 e domenica 25 alle 17.

Con questo lavoro, Rita Croce esplora le infinite possibilità espressive che scaturiscono dall’incontro tra il corpo e questo materiale fragile e potente, dando vita a un racconto visivo di grande impatto emotivo e sensoriale.

Fondata a Correggio nel 2007, l’Associazione AltrArte promuove da sempre l’inclusione attraverso l’arte, offrendo laboratori permanenti di danza e teatro aperti a persone con abilità differenti, senza limiti di età o di caratteristiche psicofisiche. I percorsi sono guidati da insegnanti, educatori e volontari altamente qualificati, e permettono a ciascun partecipante di esprimersi come protagonista di un linguaggio artistico autentico e coinvolgente.

“Cartanza” è il frutto di questo approccio inclusivo e visionario, un progetto che unisce creatività, espressività e integrazione, e che invita il pubblico a riscoprire la bellezza nei gesti, nei materiali e nelle differenze.

Orari biglietteria:

tutti i giovedì dalle 10:00 alle 12:00

il giorno prima di qualsiasi spettacolo in cartellone (si possono acquistare i biglietti di qualsiasi spettacolo in stagione) dalle 16:30 alle 18:30

il giorno stesso dello spettacolo un’ora prima dell’esibizione.

Vendita online vivaticket.com

TFT – Teatro comunale Franco Tagliavini

Piazzale Marconi, 1 – interno Rocca – 42017 Novellara

Tel 0522-655407

teatro.novellara@gmail.com –

www.teatronovellara.it – www.facebook.com/teatronovellara/

Adolescenti e benessere, il convegno

Sabato 24 un incontro dedicato al Circolo Ricreativo Novellarese in via Vittorio Veneto

Un incontro di confronto e ascolto con giovani, genitori, insegnanti, educatori per tentare di costruire un “sentierino” per promuovere un benessere globale nella vita dei pre adolescenti. Questo l’obiettivo di Emozioni in Crescita, l’incontro organizzato dalla Comunità Laudato Sì di Novellara in collaborazione con il Patrocinio dell’Amministrazione Pubblica in programma sabato 24 maggio a partire dalle ore 14:30 al Circolo Ricreativo Novellarese in Via Vittorio Veneto, 30 a Novellara.

Ad aprire l’incontro sarà Vanna lori, Pedagogista Università Cattolica MI e membro Direttivo Istituto Toniolo, che terrà la relazione dal titolo “Adolescenti e vita emotiva”. A seguire lavori di gruppo dove saremo coordinati da Ciro Ruggerini, Psichiatra e Psicoterapeuta; Giorgio Magnani, Psichiatra e Psicoterapeuta; Giordano Goccini, Osservatorio giovani Istituto Toniolo MI; Agnese Vezzani, Docente a Contratto UNIMORE; Rita Tassi, Neuropsichiatra; Eva Lucenti, Docente ed Assessore alla Cultura del Comune di Novellara. I tavoli di lavoro saranno condotti anche dagli esperti del “Centro per le famiglie” della Bassa Reggiana, della Cooperativa Accento e della Azienda Millefiori e che al termine dell’attività verrà dato spazio ai suddetti enti per presentare il loro ruolo sul territorio e le loro attività.

Nei gruppi di lavoro saranno coinvolti i giovani che collaborano come animatori al Grest. Si tratta dunque di un momento di rete sociale, il cui obiettivo è dare viva voce al pensiero di giovani e famiglie per progettare un percorso condiviso dalla Comunità di cui il Comune raccoglie la sfida come facilitatore e anello di raccordo.

Vanna Iori (docente di pedagogia presso l’Università Cattolica di Milano- già Parlamentare della Repubblica) presenterà i risultati della ricerca che ha svolto sulla vita emotiva delle nuove generazioni di adolescenti raccolti nel libro “I giovani e la vita emotiva” Tra Generazione Z e Generazione Alpha. Rilevazione 2023-2024. Dalla ricerca emerge che la “vita emotiva è un percorso di esperienze esistenziali. I giovani hanno bisogno di competenze emotive che sono indispensabili per compiere scelte riguardo a sé stessi e alle relazioni. Le emozioni sono sempre collegate alla ragione. E così pure cuore e cervello, pathos e logos. Anche se l’intelligenza cognitiva è molto importante, l’intelligenza emotiva e l’accompagnamento all’alfabetizzazione emotiva sono necessari ai giovano oggi per cogliere, valutare e gestire le emozioni proprie e riconoscere le emozioni di chi ci circonda.

Ma dove e come i giovani possono esplorare questo settore vitale della formazione in modo più approfondito? Non nella Soap opera e nei reality show. La capacità di operare efficacemente scelte di vita, usando la consapevolezza di sé, l’empatia e le abilità sociali è ciò che una diffusa educazione emotiva potrebbe fare per la prevenzione del disagio e la promozione della consapevolezza di sé”.

Questo è il terzo incontro organizzato dalla Laudato sì sul tema pre-adolescenza, da cui sono scaturite alcune iniziative tra cui l’organizzazione mensile di feste rivolte alla fascia d’età 12-15 anni organizzate dall’oratorio.

L’ingresso all’evento è libero senza bisogno di prenotazione.

BibliOFF: letture, laboratori, giochi, musica, arte, food&drink

Chi l’ha detto che in Biblioteca si può solo leggere? A volte è proprio il luogo della cultura per eccellenza la location più adatta per trascorre del tempo all’insegna del divertimento. Senza dimenticare i libri, ovviamente!

Il cortile della Rocca dei Gonzaga di Novellara, sabato 25 maggio, ospita infatti un evento davvero da non perdere, BibliOFF: letture, laboratori, giochi, musica, arte, food&drink.

BibliOFF si aprirà alle 18 con il Silent Reading Party: un’ora per rilassarsi leggendo un libro portato da casa o uno scelto tra i consigli di lettura della Biblioteca. Dalle 19 partirà More & More, tantissime proposte per condividere la serata in modalità OFFline.

Chi vorrà strimpellare chitarra, ukulele e banjo, potrà farlo nel workshop Sei nelle mie corde, organizzato dal Cepam e tenuto da Giacomo Santini. Chi ama la poesia potrà dedicarsi a Versi e Rime, maratona poetica a cura del Trio Por.Po.Ra. nel corso della quale ogni partecipante avrà cinque minuti per leggere o recitare un testo, proprio o altrui (consigliata l’iscrizione al 331 80 92 229). Chi vorrà mettere alla prova la propria manualità, potrà sperimentare Con le mani, workshop di ceramica a cura di Laura Castagnoli di Imperfettamente e Self Portrait, workshop di disegno a fumetti con Giulia Lafranceschina di Jujulia.arts. Chi è appassionato di giochi di ruolo troverà Leonardo Ghisi di Game in Step; per chi invece preferisce i giochi da tavolo, ci sarà Ivan Fava de Il Giocattolaio in collaborazione con Progetto Giovani Novellara. Chi è curioso di fotografia troverà Metti a fuoco, 3 proposte laboratoriali con il Collettivo GROP.

Non mancheranno il DJ set, con Giuà, e un gustoso aperitivo (a prezzo fisso) a cura di Pro Loco Nubilaria.

A disposizione materiale da disegno, carte da gioco e tanto altro!

L’evento è a ingresso libero.

Biblioteca Comunale, Piazzale Marconi 1 Novellara, biblioteca@comune.novellara.re.it

0522 655419 – cell. 3318092229