In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla Tangenziale di Bologna, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra lo svincolo 2 Borgo Panigale e 3 Ramo Verde, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, che era prevista dalle 22:00 di stasera, martedì 20, alle 5:00 di mercoledì 21 maggio.

Rimangono confermate, come da programma, le altre chiusure del tratto compreso tra lo svincolo 2 Borgo Panigale e 3 Ramo Verde, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione giunti del ponte su via Marco Emilio Lepido, nelle tre notti di giovedì 22, venerdì 23 e sabato 24 maggio, con orario 22:00-5:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 2, percorrere la viabilità ordinaria: rotonda Benedetto Croce, viale Alcide De Gasperi, rotonda Fabio Taglioni, SP568 Persicetana ed entrare sul Ramo Verde allo svincolo di San Giovanni in Persiceto.

Si precisa che saranno chiusi i rami esterni di entrata dello svincolo 2 Borgo Panigale, verso San Lazzaro di Savena, dalla rotonda Benedetto Croce e da via Caduti di Amola.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 4 bis Aeroporto, sulla stessa Tangenziale, o lo svincolo San Giovanni in Persiceto, sul Ramo Verde.