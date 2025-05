Edizione straordinaria della Biciclettata popolare che, quest’anno, festeggia anche il 50esimo anniversario dell’associazione sportiva Pedale vignolese, del Centro nuoto e l’intitolazione del Comitato Gemellaggi a Beatrice Bertolla, ex assessora alla Cultura del Comune di Vignola. Domenica 25 maggio, come sempre, il ritrovo per i partecipanti è all’ex Mercato ortofrutticolo, poi, dopo un percorso di circa 15 chilometri adatto a tutte le età e preparazioni fisiche, la carovana dei ciclisti approderà, eccezionalmente, al Centro Nuoto dove si terranno le premiazioni, ma anche attività collaterali che andranno avanti pure nel pomeriggio.

Le iscrizioni si terranno dalle 8.30 presso l’ex Mercato ortofrutticolo: è gratuita per gli under 14 anni e al costo di 3 euro per tutti gli altri. La partenza è fissata per le ore 9.30. Come sempre, è previsto, lungo il percorso, un punto ristoro intermedio e un cestino pic-nic finale per tutti i partecipanti. L’arrivo è previsto attorno alle 11.00 al Centro nuoto, dove è stata allestita una mostra fotografica sui cinquant’anni di attività del Pedale vignolese e dove la Polizia locale dell’Unione Terre di Castelli ha organizzato attività per bambini e ragazzi sui temi dell’educazione stradale.

Tutti i partecipanti avranno diritto a un biglietto della lotteria che mette in premio una bicicletta e altri premi offerti dalle aziende che hanno collaborato all’iniziativa. Nel parco del Centro nuoto, inoltre, ci saranno truccabimbi e baby dance per i più piccoli, mentre per gli adulti è in programma un open day gratuito di attività di fitness e benessere. A chi rimarrà in piscina si consiglia di portare un lucchetto per la bicicletta.

L’organizzazione e la gestione della Biciclettata è, come sempre, a cura delle società ciclistiche Pedale Vignolese e Olimpia Vignola – Settore Ciclismo e del Comitato Gemellaggi e Città Amiche, da anni partner consolidati della manifestazione, in collaborazione con la Polizia locale dell’Unione Terre di Castelli, la Direzione didattica di Vignola e la Scuola secondaria di primo grado Ludovico Antonio Muratori. In aiuto, lungo il percorso, anche gli assistenti civici e l’associazione Carabinieri in congedo. La Biciclettata popolare ha il patrocinio del Comune di Vignola.

“Ringrazio tutti coloro che, a vario titolo, hanno collaborato per organizzare questa bella manifestazione sportiva aperta alla partecipazione di tutti, a cominciare dalle famiglie e dalle scolaresche – conferma l’assessora allo Sport del Comune di Vignola Elisa Cavani – Quest’anno, poi, con coloro che partecipano alla biciclettata festeggiamo anche anniversari importanti come i 50 anni del nostro Centro nuoto e i 50 anni dell’associazione sportiva Pedale vignolese, vere colonne dello sport a livello locale, e anche l’intitolazione del Comitato gemellaggi a una delle sue animatrici più appassionate Beatrice Bertolla. L’auspicio è quindi quello di una partecipazione numerosa ed entusiasta”.