Dieci anni di “Maranello Cardioprotetta”: il progetto promosso dall’amministrazione comunale per la prevenzione attraverso l’utilizzo dei defibrillatori compie un importante traguardo e continua a coinvolgere diversi soggetti del territorio, dalle associazioni di volontariato al mondo della scuola.

Proprio alle scuole medie cittadine è stata dedicata una mattinata di formazione martedì 20 maggio presso la Palestra Messineo: protagonisti decine di studenti, stimolati anche dalla presenza dell’atleta paralimpico Andrea Piacentini e del pilota d’aerei Clemente Ingenito, insieme ad un videomessaggio del cantante Nek, coinvolti in un percorso dimostrativo e formativo con l’utilizzo di manichini e il supporto di Avap, Alpini, 118 e Ausl.

“Il nostro territorio comunale può oggi contare oggi su 33 defibrillatori, installati in altrettanti luoghi pubblici, sia nel capoluogo che nelle frazioni”, commenta il sindaco Luigi Zironi. “E grazie ai corsi gratuiti di formazione, organizzati regolarmente dalle associazioni di volontariato, sono sempre più numerosi i cittadini in grado di utilizzare questi dispositivi salvavita. Coltivare l’educazione alla solidarietà verso il prossimo e la cura del proprio benessere, a tutte le età, continuerà ad essere un’assoluta priorità per la nostra comunità”.

Avviato nel 2015, il progetto “Maranello Cardioprotetta”, oltre a dotare diversi punti del territorio di defibrillatori automatici esterni – per una totale di 33 – ha visto la formazione di centinaia di persone tra operatori delle società sportive, volontari delle associazioni, personale delle scuole, dipendenti pubblici e della Polizia locale, che può contare anche su dispositivo collocato a bordo di un’auto di pattuglia. Nel corso degli anni, sul territorio comunale i defibrillatori sono stati installati nelle scuole (scuola d’infanzia Cassiani, primarie Stradi e Rodari, secondaria Galilei, IIS Ferrari), negli impianti sportivi (Campo sportivo Don Gelindo Mescoli, Palestra Messineo, Stadio comunale Dino Ferrari, Campo sportivo Moscattini, Polisportiva Polivalente Maranello, Campo sportivo Lauro Minghelli di Torre Maina, Polisportiva Pozza, Palestra Scuola primaria Rodari, Palestra Scuola primaria Stradi, Campo sportivo Matteo Degli Antoni), in Piazza Libertà, nella Piazzetta Nelson Mandela (all’esterno della Biblioteca Mabic), al Bocciodromo, nella Farmacia Comunale, al Museo Ferrari, presso la sede del Gruppo Alpini Maranello, al Circolo Arci, presso l’Associazione Amici del Cavallo di Gorzano, all’Oratorio Parrocchiale, al Terminal Bus, a San Venanzio in via Abetone Superiore, al Centro Giovani, al Parco delle Città di Pozza, al Parco dello Sport, presso la Farmacia di Gorzano, nel parco di quartiere di Torre Maina.