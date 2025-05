La Parrocchia di Fiorano e il Comitato ‘Ricordare don Eligio Silvestri’, dopo due anni dalla presentazione del volume ‘Don Eligio il parroco di tutti’, concludono il progetto per rendere omaggio e ricordare l’esempio di un sacerdote che ha lasciato un ricordo indelebile a Fiorano, in diverse altre parrocchie della diocesi e in Brasile dove è stato missionario. Infatti presentano e proiettano in anteprima assoluta il video documentario di 40 minuti che ha per sottotitolo “Voglio ridere con chi ride e piangere con chi piange”.

Venerdì 23 maggio, il ritrovo è alle ore 19 al Santuario di Fiorano, presso il Salone del Pellegrino, per la presentazione e la proiezione del documentario, con l’intervento del parroco di Fiorano Don Roberto Montecchi, del missionario e stretto collaboratore di Don Eligio Don Maurizio Setti, del presidente del Comitato Ricordare Don Eligio Egidio Pagani e di Alberto Venturi che ha coordinato la realizzazione del video.

Alle ore 20.30, nella Basilica della Beata Vergine del Castello Don Maurizio Setti celebra la Messa. L’evento si conclude convivialmente con la cena nel Salone del Pellegrino (prenotazioni 370.307.55.90).

Don Eligio Silvestri nasce il 23 ottobre 1921 a Gaggio di Piano nel comune di Castelfranco Emilia. Ordinato sacerdote il 31 marzo 1945, viene inviato come cappellano a Ganaceto, per pochi mesi, poi a Rivara dove rimane fino al 1950. Dal 1950 al 1962 è parroco ad Albareto e dal 1962 al 1968 a San Lazzaro, quando, finalmente, la sua vocazione missionaria può realizzarsi in Brasile nella parrocchia di Itauçu.

Torna in Italia nel 1975, per essere vicino agli anziani genitori, ma, con in cuore la speranza di ripartire, si mette a disposizione della diocesi per incarichi temporanei: a

Spezzano, a Castelnuovo Rangone, a Montecreto, Magrignana e Aquaria, a Rocca Santa Maria, a Nirano e Fogliano. Nel 1979 accetta la nomina a parroco di Fiorano. Nel 1997 può tornare in Brasile, a Itaberaì, fino al 2011, quando la paura di diventare un peso per la comunità, lo convince a tornare in Italia. Ospite della Casa del Clero di Cognento, diventa il punto di riferimento della comunità di Sant’Anna a San Cesario fino al 2016.

Muore l’8 novembre 2019 a 98 anni.

Don Eligio Silvestri, parroco di Fiorano dal 1979 al 1977, è rimasto nel cuore di coloro che lo hanno conosciuto e ne hanno apprezzato le doti di pastore, amico, fratello e la capacità di ascoltare e accogliere tutti. Un gruppo di Fioranesi, in accordo con la parrocchia, ha deciso di realizzare una pubblicazione e un video per dare voce a chi lo ha conosciuto, arricchendo le testimonianze con una antologia di immagini e documenti,

perché la storia potrà raccontare le opere realizzate sotto la guida di don Eligio nelle parrocchie e in missione, ma è la memoria a testimoniare le sue doti cristiane, quindi

umane, di sacerdote e di missionario, perché erano di ogni giorno, per tutti, senza barriere e pregiudizi.