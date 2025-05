Torna anche quest’anno la giornata dedicata alla lotta contro la zanzara tigre. Sabato 24 maggio, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, presso il centro di raccolta differenziata (isola ecologica) di via Castagnoli e presso lo Iat (Informazione e Accoglienza Turistica) in via Gonzaga, Iren distribuirà, fino ad esaurimento scorte, una confezione di prodotto larvicida, utile per eliminare le larve di zanzara tigre, prima che queste si trasformino nel fastidiosissimo insetto pungente.

COME USARE IL PRODOTTO LARVICIDA

Per essere efficace, il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente nei ristagni idrici (pozzetti pluviali di edifici, griglie di raccolta delle acque meteoriche nei giardini ecc.).

Il trattamento va ripetuto subito dopo ogni evento piovoso e con regolarità nel periodo estivo maggio-fine settembre (con frequenza di 3 – 4 settimane).

Questo prodotto larvicida è a bassa tossicità e, pertanto, non necessita di particolari precauzioni, per le quali si rinvia comunque a quanto indicato dal produttore (foglio illustrativo). Va ricordato che il larvicida non è efficace contro le zanzare adulte.

Si consiglia di eliminare l’acqua stagnante accumulata nelle vicinanze delle proprie abitazioni (sottovasi, annaffiatoi ecc.), buone pratiche che concorrono efficacemente al successo dei trattamenti larvicidi.

È stato predisposto anche quest’anno un Piano di intervento sulle aree pubbliche (parchi, strade, piazze ecc.) ma rimane decisiva, per combattere la diffusione della zanzara tigre, la collaborazione della cittadinanza a svolgere il trattamento larvicida presso le abitazioni private.

Per ulteriori informazioni contattare il Servizio Customer Care Ambientale 800.212607 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

L’ORDINANZA SINDACALE E LE BUONE PRATICHE PER CONTENERE LA DIFFUSIONE DELLE ZANZARE

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della Zanzara Tigre (Aedes albopictus) e della Zanzara Comune (Culex pipiens), il Comune di Guastalla ha emesso anche una specifica ordinanza rivolta a tutti i cittadini, ai soggetti pubblici e privati, proprietari, affittuari, o che abbiano l’effettiva disponibilità di aree all’aperto dove esistano o si possano creare raccolte d’acqua meteorica o di altra provenienza. Ognuno per la parte di propria competenza dovrà adottare azioni e comportamenti elencati nel dettaglio. Per esempio, evitare l’abbandono anche temporaneo, negli spazi aperti pubblici e privati, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana, ed evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea; procedere allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, e qualunque altro contenitore non eliminabile (comprese fontane e piscine non in esercizio) ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida; tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi, e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza. E così via. Anche all’interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida; in alternativa l’acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio.

Sul sito web del Comune di Guastalla, nella pagina carta dei servizi sono state pubblicate le “Buone pratiche per contenere la diffusione delle zanzare”:

Per maggiori informazioni: https://www.zanzaratigreonline.it/it -https://zanzaratigreonline.it/it/landing