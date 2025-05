Domenica 25 maggio dalle ore 15 alle ore 20 la tenuta Ca’ del Rio di Casinalbo ospita una nuova edizione di Amarenando, l’evento promosso dalla Pro Loco Formigine – Oltre il Castello per valorizzare la storia, i paesaggi e le eccellenze agricole del territorio.

La giornata vuole essere un omaggio alla vita contadina e ai suoi momenti di festa, tra tradizioni, sapori autentici e divertimento all’aria aperta. I visitatori potranno passeggiare tra i filari, ammirando gli alberi in frutto e godendo della bellezza della campagna formiginese.

Non mancheranno attività per tutte le età: caccia al tesoro, tiro alla fune, corsa coi sacchi e ruba bandiera coinvolgeranno bambini e famiglie, insieme alla presenza dei somarelli per la gioia dei più piccoli. A metà pomeriggio, una merenda sarà offerta a tutti i partecipanti. Il pomeriggio sarà animato anche dalle danze contadine a cura del corpo di ballo della Pro Loco.

Come da tradizione, dalle ore 10 il trenino sarà presente nel centro storico di Formigine. A partire dalle ore 14 effettuerà il collegamento con la tenuta Ca’ del Rio, permettendo a tutti di raggiungere il luogo dell’evento.