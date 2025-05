Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 23 alle 6:00 di sabato 24 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine, verso Milano. Si precisa che l’area di parcheggio “Crostolo est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa dalle 19:00 di venerdì 23 alle 6:00 di sabato 24 maggio. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Reggio Emilia, percorrere la viabilità ordinaria: viale dei Trattati di Roma, SS722, viale Martiri Piazza Tienanmen, SS9 via Emilia, via Bertona, SP111 e rientrare in A1 a Terre di Canossa Campegine.

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 23 alle 6:00 di sabato 24 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Interporto e l’allacciamento A14 Bologna-Taranto, verso Bologna. Di conseguenza, le stazioni di Bologna Interporto e di Bologna Arcoveggio saranno chiuse in entrata verso Bologna. In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: da Padova verso Firenze, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Interporto, percorrere la Tangenziale di Bologna ed entrare sul Raccordo di Casalecchio, alla stazione di Bologna Casalecchio, per immettersi sulla A1 Milano Napoli in direzione di Firenze; da Padova verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Interporto, percorrere la Tangenziale di Bologna in direzione Bologna Borgo Panigale e il Ramo Verde, per poi entrare in A14 alla stazione di Bologna Borgo Panigale; da Padova verso Ancona, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Interporto, percorrere la Tangenziale di Bologna ed entrare in A14 Bologna-Taranto, alla stazione di Bologna San Lazzaro.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di venerdì 23 alle 6:00 di sabato 24 maggio, sarà chiusa la stazione di Bologna San Lazzaro, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Ancona e in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Fiera o di Castel San Pietro.

Sul Raccordo A13 Bologna-Padova-Tangenziale di Bologna (R13), per consentire lavori di ripristino danni a seguito di in incidente, dalle 22:00 di venerdì 23 alle 6:00 di sabato 24 maggio, sarà chiuso lo svincolo che dall’uscita della stazione di Bologna Arcoveggio immette sulla Tangenziale di Bologna, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. In alternativa, immettersi sulla Tangenziale verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, uscire allo svincolo 5 Quartiere Lame e rientrare dallo stesso svincolo in direzione San Lazzaro/A14.

Si ricorda la chiusura, in modalità permanente, dello svincolo 6 Castelmaggiore, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di competenza del Comune di Bologna relativi alla realizzazione della nuova linea tramviaria di Bologna denominata “Linea Verde”.