L’Arche Comunità l’Arcobaleno, in collaborazione con il Comune di Granarolo dell’Emilia, invita alla prima visione del docufilm “Tanta Roba!” che racconta la straordinaria avventura vissuta da un gruppo di persone con e senza disabilità della Comunità L’Arche l’Arcobaleno durante il Cicloviaggio sulle Dolomiti realizzato a luglio 2024 con il patrocinio di Comune di Granarolo dell’Emilia, Città metropolitana di Bologna, Provincia di Belluno e Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige.

Il docufilm verrà proiettato giovedì 29 maggio al TAG-Teatro a Granarolo alle 18.30 (via San Donato 209/d) per raccontare un viaggio indimenticabile, in cui ogni pedalata ha lasciato il segno nei cuori dei partecipanti.

In alcuni momenti, non è sembrata solo una vacanza, ma una vera e propria impresa:

370 km percorsi

4200 metri di dislivello superati

8 giorni di viaggio

6 tandem a pedalata assistita, 5 trike e cargo bike, alcune biciclette tradizionali

40 persone coinvolte : 20 persone con disabilità, 20 operatori e volontari

Ogni giorno ha portato con sé nuove sfide e scoperte: una tappa diversa, un nuovo albergo, valigie da fare e disfare; nuove città da esplorare, nuovi volti da incontrare, lontani dalla confortevole quotidianità e dalle comodità di casa; notte dopo notte, l’esperienza di condividere spazi, emozioni e pensieri con persone diverse, aprendosi a legami inaspettati.

È stato un viaggio di crescita personale e collettiva, dove ogni fatica è stata ripagata dalla meraviglia del paesaggio, dalla soddisfazione di superare i propri limiti e dalla gioia di stare insieme.

Questo viaggio è stato un’occasione unica per seminare i valori dell’inclusione e della condivisione. È stato un cammino verso l’apertura e la conoscenza reciproca, un modo di viaggiare che ha mostrato come le differenze possano unirci e arricchirci.

“Tanta Roba!” racconta un progetto che non si limita alle Dolomiti: racconta incontri, sogni e la bellezza dello stare insieme, pedalando verso nuove avventure e orizzonti condivisi.

Questo evento farà da apripista anche per la Festa del Quarto di Luna che si terrà dal 30 maggio al 1° giugno presso la Comunità L’Arche l’Arcobaleno (via Badini 4, Granarolo dell’Emilia) realizzata in collaborazione con Gli Amici di Arche APS, Associazione Orti, Pro-Loco di Granarolo Dell’Emilia, Parrocchia di Quarto Inferiore, Polisportiva dilettantistica Lovoleto, Centro Sociale di Quarto Inferiore e il patrocinio del Comune di Granarolo dell’Emilia.

Una festa pomeridiana/serale per trascorrere insieme tre giornate all’insegna del gioco (giochi da tavolo, giochi di legno, gara di briscola, tombola, lego), del divertimento, della musica e del buon cibo!

Programma della Festa

Tutti i giorni:

17 – 23 Apertura Bar (aperitivo, bibite, gelati)

18:30 – 21:30 Apertura Baracchina delle Crescentine e dello Stand Celiachia

dalle 17: La ludoteca con Giochi da Tavolo e Giochi di legno di una volta.

Venerdì 30 Maggio

Ore 19 Camminata organizzata dalla Polisportiva Lovoleto

Ore 19:30 Concerto Orchestra Sursum Corda

Sabato 31 Maggio

Ore 16:30 Club del sabato: Lettura in CAA con teatro Kamishibai in collaborazione con Piccole Mani aps e il Tavolo del Volontariato di Granarolo

Ore 19:30 Musica dal vivo con Beatrice Lenzini

Domenica 1° Giugno

Ore 18 Torneo di Briscola

Ore 21 Simbolona – la Tombola in Simboli!

Il ricavato sarò devoluto a L’Arche Comunità l’Arcobaleno a sostegno del Progetto “Musica insieme” per l’acquisto di nuovi strumenti musicali.