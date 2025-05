Forse stimolati dall’arrivo in città del Giro d’Italia, avevano tentato di salire anche loro sulle due ruote, ma le bici erano ben legate e, soprattutto, non erano le loro. Alla vista degli agenti di Polizia locale, e alla richiesta di identificarsi, i due uomini, intenti a rubare i mezzi con tanto di tenaglia da pompiere, si sono dati alla fuga, ma uno dei due è stato trovato, identificato e denunciato a piede libero per rifiuto di generalità, porto d’arma abusivo e tentato furto.

L’episodio è avvenuto nella giornata di oggi, giovedì 22 maggio, proprio nell’area di piazza Roma, sede di partenza della 12esima tappa modenese della “carovana rosa”, avvenuta alle 13.15. Circa un’ora dopo, intorno alle 14.30, una pattuglia della Polizia locale, coinvolta nel presidio dell’evento sportivo, è stata allertata da un cittadino che aveva notato due uomini chinati intenti a scardinare, con una grande tenaglia, due bici elettriche opportunamente legate in piazza san Domenico.

All’arrivo degli agenti che chiedevano le generalità, i due si sono repentinamente dati alla fuga lasciando per terra la grande tenaglia da utilizzare per il “colpo”. Grazie alle ricerche avviate anche con l’ausilio di una seconda pattuglia, uno dei due è stato fermato nei pressi dello stadio: decisivo per il riconoscimento la fotografia scattata dal cittadino segnalante.

L’uomo, un 47enne residente a Modena, con precedenti per furto, è stato quindi portato al Comando di via Galilei, identificato, e denunciato a piede libero per porto d’armi abusivo, rifiuto di generalità e tentato furto. In corso le ricerche dell’altro uomo coinvolto.