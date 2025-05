“Gli esercenti di piazza Corsini a Spezzano da tempo riferiscono di subire fenomeni di microcriminalità, cosa che ha provocato un calo del volume di affari denunciato da CNA pubblicamente nei mesi scorsi; risulta infatti, almeno stando alle testimonianze degli stessi commercianti, che ci siano stati anche tentativi di effrazioni in alcuni locali; il parcheggio sotterraneo non fornisce garanzia di sicurezza soprattutto nelle ore serali a chi va a recuperare la propria autovettura; il degrado è dovuto anche al fatto che alcuni ragazzini scambiano piazza Corsini per un campo da calcio con gli archi del porticato utilizzati come porte; è evidente che i commercianti temono per possibili danni alle loro vetrine; lo stesso parchetto posto nelle adiacenze della piazza risulta incustodito e, stando almeno alle dichiarazioni preoccupate di alcuni commercianti, risulta frequentato anche da sconosciuti che apparentemente non sembrano dare garanzie di sicurezza. Tutta questa situazione di degrado e probabile microcriminalità è peraltro aggravata da quanto si apprende sui social, che fanno riferimento a Fiorano, dove, nei corso degli ultimi mesi, risulta che alcuni nostri concittadini hanno riferito di essere stati vittime di furti.

Pur consapevole che la sicurezza è di competenza dello Stato – evidenzia il consigliere Barbolini – questo non significa che il Comune non possa fare la propria parte per soddisfare la richiesta di tutela dei cittadini; l’attuale sistema di presenze e controlli sul territorio non basta evidentemente ad arginare i fenomeni predatori e il degrado. Neppure il controllo di vicinato, come dimostrano esperienze già effettuate da altri comuni molto più avanti di Fiorano, non risulta sufficiente a risolvere il problema. Viceversa il potenziamento della videosorveglianza e l’aumento dei pattugliamenti anche della polizia locale a supporto delle forze dell’ordine rappresentano certamente azioni più efficaci nel contrastare i fenomeni di microcriminalità.

Lo stesso Sindaco – puntualizza Barbolini – nel suo programma elettorale promette di “vigilare in collaborazione con le forze dell’ordine”, di promuovere il ruolo della polizia locale come “servizio di reale vicinanza al cittadino”, di “attivare a garanzia delle effrazioni subite nelle case uno sportello di informazione, consigli e assistenza in materia di diritti alle vittime”, nonché di “avviare la progettazione e, una volta completata, la progettazione del nuovo polo integrato per la sicurezza e la protezione civile”.

Nel consiglio comunale del 29 maggio il consigliere Barbolini chiederà al Sig. Sindaco di Fiorano Modenese:

1) ad un anno circa dall’inizio del mandato, se le promesse contenute nel capitolo sicurezza del suo programma elettorale e riportate sinteticamente in premessa si sono concretizzate in qualche intervento concreto.

2) di fornire i dati dei furti che hanno coinvolto il territorio del comune di Fiorano negli ultimi 5 anni.

3) quali interventi intende mettere in campo per risolvere i fenomeni di microcriminalità riguardanti Piazza Corsini a Spezzano che tanto preoccupano gli stessi esercenti”.

(Matteo Barbolini, consigliere comunale Lega Fiorano Modenese)