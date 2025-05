In occasione della tappa reggiana dell’Elrow Town in programma sabato 24 maggio 2025 evento ospitato all’interno dell’Iren Green Park al Campovolo, sono previste alcune modifiche alla viabilità cittadina.

Le modifiche, prevalentemente divieti di circolazione stradale e sosta e sono finalizzate a prevenire congestionamenti del traffico e a tutelare i numerosi pedoni che si muoveranno verso l’area del festival. Sul posto la segnaletica mobile indicherà tutti i divieti, le deviazioni e i percorsi alternativi in base alle esigenze di traffico sia pedonale sia veicolare. Tutte le informazioni sugli eventi sono a pubblicate sul sito www.comune.reggioemilia.it/rcfarena

Per agevolare il corretto svolgimento delle manifestazioni, saranno emessi inoltre alcuni provvedimenti per limitare il consumo di alcol e di bevande in contenitori di vetro e in lattine nelle aree circostanti a quella del concerto, nonché per vietare la presenza di operatori del commercio nell’area d’ambito della manifestazione.

STRADE CHIUSE – Dalle ore 5 di sabato 24 maggio fino al ripristino delle normali condizioni di circolazione verrà chiusa l’uscita 3 della Tangenziale Nord in entrambe i sensi di marcia per istituire la Zona Rossa.

Zona Rossa – istituita la zona rossa con divieto di transito a tutti i veicoli dalla mezzanotte di sabato 24 maggio fino al ripristino della normale circolazione in via dell’Aeronautica (da via del Chionso a via Adua), saranno inoltre chiuse le intersezioni di via dell’Aeronautica con via Adua, via del Chionso, via Agosti e via Degani. Via Vertoiba – vietata la circolazione e la sosta di tutti i mezzi dalle 5 del 24 maggio alle 2 del 25 maggio nel tratto tra Via Caduti delle Reggiane (eccetto residenti e diretti alle attività) e la rotatoria con via del Chionso; in via del Chionso, dall’intersezione con via Saragat esclusa a via dell’Aeronautica (eccetto i residenti ed i veicoli Seta diretti al deposito).

Ulteriori divieti di transito – Dalle ore 7 del 24 maggio, alle ore 6 del 25 maggio la circolazione sarà interrotta in via Montagnani Marelli, da via Pasteur a via Fleming (eccetto mezzi di soccorso, residenti e diretti alle attività, diretti ai parcheggi prenotati per persone con disabilità, staff e gold); via Adua, dalle ore 23 circa fino a cessate esigenze, le tesse chiusure saranno applicate anche in via del Partigiano, in direzione Nord, dall’intersezione con via Turri, all’intersezione con via Officine Meccaniche Reggiane (eccetto diretti al parcheggio Aeroporto e al parcheggio Autobus).

DIVIETI DI SOSTA – Sarà inoltre vietata la sosta con rimozione dalle ore 1 del 24 maggio alle 7 del 25 maggio in: via Agosti, su ambo i lati, compreso il parcheggio in angolo con Via Caduti delle Reggiane; via del Chionso, da via Saragat a via dell’Aeronautica, compresi gli stalli a lato degli accessi al deposito Seta; via Saragat lato Est; via Caduti delle Reggiane, entrambi i lati; via Montagnani Marelli; via del Partigiano, da via Agosti a via Officine Meccaniche Reggiane; via Koch.

Dalle ore 1 del 24 maggio alle 7 di domenica 25, la sosta sarà, inoltre, vietata per veicoli commerciali (categoria N1-N2) e autocaravan nelle seguenti vie e tutte le laterali: via dell’Aeronautica, via Vertoiba, via del Partigiano, via del Chionso, via Adua, via Agosti e viale Ramazzini.

MODIFICHE AL TRASPORTO LOCALE – In occasione dei concerti le linee del trasporto pubblico locale subiranno alcune modifiche. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito https://www.setaweb.it/re/

INFORMAZIONI SULL’EVENTO – Tutte le informazioni sul concerto sono disponibili sul sito sito degli organizzatori all’indirizzo: www.comune.re.it/rcfarena

LIMITAZIONI AL CONSUMO DI ALCOL E BEVANDE IN VETRO E LATTINA NELLE AREE LIMITROFE

Nella giornata di sabato 24 maggio nelle zone limitrofe al festival sarà in vigore un’ordinanza sindacale che prevede restrizioni sulla vendita e consumo di alimenti e bevande. Il provvedimento interesserà le seguenti strade e le relative laterali: via dell’Aeronautica, via Adua, via del Chionso, via Vertoiba, via Agosti, via Montagnani Marelli, piazzale Europa e piazzale Marconi, Il provvedimento, che avrà validità anche all’interno dell’area del boulevard Iren Green Park e sue pertinenze prevede: