Nell’arco di poco più di ventiquattro ore Modena ha ospitato due eventi di grande rilevanza e visibilità nazionale: ieri, giovedì 22 maggio, la partenza della 12esima tappa del Giro d’Italia e stamattina la visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del Mak P 100. La gestione sinergica e coordinata di queste manifestazioni ha rappresentato un’importante prova organizzativa, affrontata con efficacia grazie all’impegno congiunto di uffici comunali, Polizia locale, volontari e operatori tecnici. A garantire il coordinamento operativo è stata un’unità centrale composta da cinque figure chiave, incaricata della supervisione complessiva di entrambi gli appuntamenti.

Nello specifico, il Giro d’Italia, ai fini dell’organizzazione logistica e della sicurezza relativa all’arrivo della carovana, avvenuto mercoledì 21 maggio, e alla partenza ufficiale di giovedì 22, ha visto impegnati 122 operatori tra personale del Comune di Modena e Polizia locale. A questo contingente si sono aggiunti otto operatori di Polizia locale provenienti da altri Comuni e 25 volontari.

Sono state 200 le transenne collocate lungo il percorso cittadino; impiegati 20 motocicli, 28 autovetture e un furgone. Hanno inoltre contribuito due autovetture e due motocicli provenienti da comandi in trasferta. Ha partecipato attivamente anche il personale dell’Ufficio Sport del Comune di Modena.

La giornata successiva ha visto protagonista il presidente della Repubblica, giunto in città per partecipare al Novi Sad, insieme al ministro della Difesa Guido Crosetto, alla cerimonia del Mak P 100, tradizionale appuntamento dell’Accademia Militare di Modena. Anche in questo caso la macchina organizzativa ha operato con precisione e tempestività. Per l’accoglienza delle autorità sono stati impiegati 35 operatori, mentre 14 hanno garantito la gestione dell’evento. Sono state utilizzate complessivamente 340 transenne, messe a disposizione dal Comune, con il supporto di due tecnici responsabili e otto operatori dell’Ufficio tecnico comunale.

I mezzi della Polizia locale impiegati sono stati: 11 autovetture e 13 motocicli per l’arrivo del presidente Mattarella, tre autovetture e 11 motocicli per la gestione del Mak P 100.

Il sindaco Massimo Mezzetti e il direttore generale Lorenzo Minganti hanno inviato ai dipendenti del Comune una lettera di ringraziamento, convinti che “dietro al successo di queste manifestazioni ci sono ore di preparazione, incontri, sopralluoghi, soluzioni trovate in corsa, e una disponibilità che ha superato il semplice ‘dovere’”. Un ringraziamento che il sindaco estende naturalmente anche ai volontari che hanno lavorato in sinergia con l’amministrazione.