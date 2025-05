Fermato alla guida della propria autovettura in via Cà dè Frati a Rio Saliceto in occasione di un controllo stradale dei carabinieri della stazione di Campagnola Emilia, durante le procedure di identificazione ha manifestato un atteggiamento sospetto che ha indotto i militari ad approfondire i controlli. L’esito degli approfondimenti ha permesso ai militari di rinvenire all’interno dell’auto un manganello telescopico in metallo con annessa torcia non funzionante, della lunghezza di 43,5 centimetri, ed un bastone artigianale in legno della lunghezza di 72 centimetri.

È successo la mattina del 21 maggio scorso, quando i militari della stazione di Campagnola Emilia, nello svolgimento di un servizio perlustrativo, a Rio Saliceto fermavano un’autovettura procedendo al controllo. Alla guida un giovane di 22 anni residente in un comune della bassa reggiana, che alla vista dei militari manifestava subito uno strano atteggiamento, destando sospetto nei militari operanti, i quali decidevano di approfondire i controlli. I carabinieri rinvenivano infatti all’interno del cassetto posto sotto al sedile anteriore lato passeggero un manganello telescopico in metallo con annessa torcia non funzionante, della lunghezza di 43,5 centimetri, ed all’interno del bagagliaio veniva rinvenuto un bastone artigianale in legno della lunghezza di 72 centimetri. Alla richiesta dei militari in merito al possesso, il giovane non sapeva dare una valida motivazione. In relazione a quanto accertato, i carabinieri della stazione di Campagnola Emilia conducevano l’uomo in caserma e al termine delle formalità di rito lo denunciavano alla Procura della Repubblica con le accuse di porto di armi od oggetti atti ad offendere. Contestualmente i militari procedevano al sequestro degli oggetti rinvenuti.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.