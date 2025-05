Dichiarazione congiunta di Mattia Santori, presidente del Territorio Turistico Bologna-Modena e delegato ai Grandi Eventi Sportivi e Daniele Ravaglia, presidente di Fondazione Bologna Welcome:

“Come Territorio Turistico Bologna-Modena e Fondazione Bologna Welcome ci uniamo all’appello per mantenere anche negli anni a venire il Gran Premio di Formula1 sul circuito di Imola. Grazie a un lavoro congiunto tra Comuni, Regione, Governo e con una proficua collaborazione con gli operatori turistici, il nostro territorio negli ultimi anni si è affermato sul panorama dei principali eventi sportivi internazionali. Dalla Coppa Davis al Tour de France, dalle finali di volley ai campionati europei di basket femminili in programma tra poche settimane. Nel caso di Imola non si tratta solo di ricadute economiche evidenti e certificate – parliamo di 250 mila presenze turistiche e un indotto totale di 300 milioni di euro – ma di un evento riconosciuto ad ogni livello, nazionale e internazionale, per le sue capacità organizzative, di intrattenimento e di accoglienza. Che è stato in grado di superare con tenacia e resilienza eventi avversi come l’alluvione del 2023. Il tutto in un territorio che da Modena alla Romagna trasuda storie di motori, con realtà industriali che vengono celebrate in tutto il mondo, leggende sportive che qui hanno lasciato il segno e continuano anno dopo anno a regalare emozioni. Imola è la festa di tutta la Motor Valley e un biglietto del Made in Italy da rivendicare con orgoglio quando ci presentiamo al mondo. Come Territorio Turistico garantiamo un contributo annuo di 100.000 euro, pari ad investimento per il periodo 2021-26 di 500.000 euro complessivi (l’edizione 2023 è stata annullata, ndr) e siamo pronti a fare la nostra parte anche in futuro”.