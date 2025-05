Dopo l’avvio della sperimentazione nei primi mesi dell’anno, il Comune di Reggio Emilia – attraverso il Servizio Promozione della Città, Turismo e Sport – propone un nuovo calendario di visite guidate che accompagnerà cittadini e turisti da maggio a luglio. Le visite, curate dall’ufficio Reggio Emilia Welcome (IAT-R), puntano a valorizzare il patrimonio culturale della città, intrecciando storia, arte e identità locale. Non si tratta di semplici passeggiate: i percorsi proposti sono tematici e pensati per offrire esperienze coinvolgenti, capaci di far emergere la ricchezza – spesso nascosta – del centro storico. Dai monumenti più noti agli angoli meno frequentati, ogni itinerario diventa un’occasione per scoprire Reggio Emilia con occhi nuovi.

Particolarmente suggestivo è l’incontro con “la reggianità”: durante alcune visite, infatti, sarà possibile ascoltare le voci di cittadini e conoscitori del territorio che condivideranno ricordi, aneddoti e storie legate ai luoghi visitati. Un modo autentico per far dialogare passato e presente, creando un racconto condiviso della città. Il programma prevede appuntamenti fissi ogni prima e terza domenica del mese, ad eccezione dei mesi più caldi – luglio e agosto – quando l’iniziativa si sposterà in due date speciali del mercoledì, con visite in orario tardo pomeridiano o serale, per godere del fascino della città al tramonto. Ogni visita si svolgerà con partenza garantita e un massimo di 30 partecipanti, per favorire l’interazione tra guida e pubblico e rendere l’esperienza più dinamica e partecipata.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività condivise con le Associazioni del Tavolo del Turismo e con gli alberghi della città, offrendo così una proposta strutturata e continuativa anche agli ospiti delle strutture ricettive.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI – Domenica 25 maggio dalle 10.30 alle 12.30, in occasione di Reggionarra (25 maggio), ci sarà una proposta straordinaria dedicata a bambini e bambine e alle loro famiglie, dal titolo ‘Reggio Emilia, che storia!’. Un itinerario a misura di bambino che unisce scoperta e gioco tra aree verdi, musei e piazze del centro storico di Reggio Emilia. Si partirà dal parco del Popolo, dove i piccoli esploratori potranno osservare da vicino alberi, foglie, ma anche statue di personaggi famosi che raccontano storie della città. Si proseguirà ai Musei Civici, per visitare la sezione dedicata agli animali: un’occasione per scoprire insieme curiosità su creature vicine e lontane. La tappa successiva sarà in piazza San Prospero con i suoi famosi leoni in pietra, tappa immancabile per ogni bambino che esplora Reggio Emilia. Infine, al Museo del Tricolore, dove i bambini potranno esprimere la loro fantasia e scoprire la storia della bandiera italiana. A metà percorso, ci sarà una gustosa merenda tradizionale per ricaricare le energie.

Il costo della visita è di 7 euro per i bambini dai 4 ai 10 anni e di 3 euro per ciascun adulto accompagnatore (è necessario che per ogni bambino/gruppo di bambini partecipanti, vi sia almeno un adulto accompagnatore di riferimento).

Di seguito gli appuntamenti di giugno e luglio:

Domenica 8 giugno (15.30 – 18), ‘ Architettura Liberty a Reggio Emilia’, v isita ai principali esempi di architettura Liberty a Reggio Emilia. Barriere architettoniche: da verificare. Per adulti, costo euro 10 a persona.

Mercoledì 11 giugno (18.30 – 20.30), ‘S an Giorgio e il Drago – La Reggio Emilia dei Gesuiti’. Barriere architettoniche: da verificare. Per adulti, costo euro 10 a persona.

Domenica 22 giugno (10.30 – 12.30), ‘ Reggio Emilia in scena’, v isita tra le figure artistiche e letterarie della storia reggiana. Barriere architettoniche: non presenti . Per adulti, costo euro 10 a persona.

Mercoledì 2 luglio (18.30 – 20.30), ‘ Chiostri e conventi – La Reggio mistica e monastica’, i tinerario nei luoghi religiosi e monastici della città. Barriere architettoniche: da verificare in base agli ingressi. Per adulti, costo euro 10 a persona.

Mercoledì 9 luglio (18.30 – 20.30), ‘ Donne di Reggio Emilia nel Cimitero Monumentale’, v isita dedicata alle figure femminili sepolte nel Cimitero Monumentale, tra memoria e storia sociale. Barriere architettoniche: non presenti . Per adulti, costo euro 10 a persona.

Il punto di ritrovo è davanti a Reggio Emilia Welcome – Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica (IAT-R) in Via Farini,1/a – 42121 Reggio Emilia.

PRENOTAZIONI E PAGAMENTI – La gestione delle prenotazioni e dei pagamenti avverrà tramite l’ufficio IAT-R – INFORMAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA (RESERVATION) in Via Farini,1/a – 42121 Reggio Emilia.

È gradita e suggerita la prenotazione. I gruppi saranno formati da massimo 30 partecipanti.

Il pagamento delle passeggiate avverrà direttamente in loco, presso l’ufficio IAT-R di via Farini tramite contante o carta di credito e debito. La tariffa visita per gli adulti è di 10 euro, mentre per gli ospiti delle strutture ricettive cittadine è di 8 euro. La partecipazione è gratuita per i bambini sotto i 12 anni e per accompagnatori di persone con disabilità.

Non è previsto l’utilizzo di ricevitori audio. Le visite guidate si svolgeranno in lingua italiana con guide turistiche abilitate.