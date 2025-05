La presidente, Morena Silingardi, ha convocato per giovedì 29 maggio 2025, alle ore 19.00, il Consiglio comunale di Fiorano Modenese, presso Casa Corsini, per la trattazione di 10 punti in ordine del giorno:

Interrogazione presentata dal consigliere Manfredini del gruppo consiliare “Manfredini Sindaco Ascoltare e Risolvere” portante ad oggetto: “Stato di degrado della segnaletica orizzontale delle strade, parcheggi e piazze”. Interrogazione presentata dal consigliere Manfredini del gruppo consiliare “Manfredini Sindaco Ascoltare e Risolvere” portante ad oggetto: “Impianto fotovoltaico presente sulla copertura del cimitero di Spezzano”. Interrogazione presentata dal consigliere Barbolini del gruppo consiliare “Lega Salvini Premier” portante ad oggetto: “Microcriminalità e fenomeni predatori a Fiorano”. Interrogazione presentata dalla consigliera Gilioli del gruppo consiliare “Fratelli d’Italia Giorgia Meloni” portante ad oggetto: “Interrogazione su recupero TARI”. Accordo di programma artt. 59 e 60 della L.R. n.24/2017 per la realizzazione di intervento di rigenerazione urbana di immobile pubblico connesso a intervento di rigenerazione urbana di iniziativa privata per la realizzazione della nuova sede di uffici a servizio dell’azienda Kerakoll. Approvazione delle modifiche allo statuto dell’associazione “Linea di confine per la fotografia contemporanea”. Mozione presentata dalla consigliera Muià del gruppo consiliare “Attiva Fiorano” portante ad oggetto: “Sostenere l’accesso ai prodotti mestruali e ai prodotti igienico sanitari per l’infanzia”. Mozione presentata dal consigliere Turrini del gruppo consiliare “Partito Democratico” portante ad oggetto: “Richiesta di attivazione di corsi di educazione stradale nelle scuole secondarie di primo grado con particolare riferimento all’utilizzo dei monopattini elettrici.” Ordine del giorno presentato dalla consigliera Muià del gruppo consiliare “Attiva Fiorano” portante ad oggetto: “Promozione dell’educazione sessuale e all’affettività nel territorio”. Interpellanza presentata dal consigliere Casali del gruppo consiliare “Fratelli d’Italia Giorgia Meloni” portante ad oggetto: ”Interpellanza sulla palestra Maglio (impianto fotovoltaico e altro)”.

La diretta streaming del Consiglio sarà tramessa sul canale you tube del Comune.