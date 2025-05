Prima i lavori di riqualificazione, che hanno dato ai cittadini una piazza tutta nuova per ospitare iniziative e il mercato settimanale del contadino. Ora l’installazione di alcune telecamere di sicurezza, come concordato con esercenti e residenti, a tutela della sicurezza di tutta la zona.

Con un intervento dal costo di circa 12mila euro completamente a carico dell’Amministrazione Comunale, nelle scorse settimane sono state posate in Piazzale Aldo Moro all’Espansione Sud di Correggio due gruppi di telecamere a controllo del piazzale. Le telecamere sono una multisensor a quattro ottiche, praticamente quattro telecamere in un unico corpo che permette la visione dell’area a 360 gradi, e 1 bullet, cablate su un quadro di nuova posa e connesse al sistema centrale tramite fibra.

Le telecamere sono la risposta dell’Amministrazione alla richiesta dei cittadini, in particolare dei commercianti, di maggiore sicurezza nella zona. Dopo la riqualificazione del piazzale con incremento dell’illuminazione e miglioramento della fruibilità dello spazio, l’Amministrazione ha installato, come promesso, un moderno sistema di videosorveglianza per coprire la piazza garantendo un maggiore controllo tenuto anche conto che le telecamere cono collegate direttamente con fibra ottica alla stazione dei Carabinieri e della Polizia Locale che sono quindi in grado di visionare le immagini praticamente in tempo reale.