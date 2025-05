Il Ducati Lenovo Team ha conquistato il terzo posto nella gara di 19 giri del Gran Premio del Regno Unito a Silverstone con Marc Márquez. Francesco Bagnaia è stato vittima di una caduta nel corso del quarto passaggio.

La gara è stata interrotta con bandiera rossa durante il terzo giro, a causa della presenza di olio in pista. Secondo regolamento, Marc Márquez ha potuto schierarsi nuovamente in griglia per la ripartenza nonostante una scivolata nel secondo passaggio, mentre si trovava in testa.

Dopo una prima parte di gara complicata, Márquez ha ritrovato un buon ritmo nelle fasi centrali, risalendo diverse posizioni e lottando per il podio fino alla bandiera a scacchi. Bagnaia, dopo un’ottima partenza, ha progressivamente perso terreno, terminando poi la sua corsa nella ghiaia alla curva ‘Copse’.

A chiusura del settimo Gran Premio della stagione, Marc Márquez rimane in testa alla classifica piloti con 196 punti ed un vantaggio di 24 lunghezze sul fratello Alex. Bagnaia è terzo, a 72 punti dalla vetta. Il Ducati Lenovo Team mantiene la leadership nella classifica a squadre (320 punti), mentre Ducati è sempre prima nella classifica costruttori (245 punti).

Il Ducati Lenovo Team tornerà in pista il prossimo 6 giugno per affrontare l’ottavo Gran Premio della stagione al MotorLand Aragón (Spagna).

Marc Márquez (#93 Ducati Lenovo Team) – 3º

“È stata una giornata fortunata per noi, dopo l’errore nella prima gara. La causa della caduta è stata una raffica di vento incredibile: quando ho lasciato i freni, mi ha semplicemente spinto fuori. Nella nuova gara ero molto teso, perché con questo vento a raffiche, che è imprevedibile, l’errore è dietro l’angolo. Il feeling nella gara originale era incredibile, mentre nella seguente mi mancava all’anteriore. Oggi abbiamo avuto qualche problema e nonostante questo, abbiamo chiuso con un podio. Abbiamo incrementato il nostro vantaggio in classifica e quindi a conti fatti sono contento”.

Francesco Bagnaia (#63 Ducati Lenovo Team) – DNF

“Alla prima partenza mi sentivo molto bene, mentre alla ripartenza, dopo aver cambiato solo la gomma posteriore, ed il feeling non era come prima. Ho fatto fatica e sono caduto in una maniera molto strana; quindi, dobbiamo capire che cosa è successo. C’è da lavorare ancora per risolvere questi problemi, che in questo weekend sono stati più evidenti rispetto ai precedenti”.