La Pubblica Assistenza Croce Verde di Reggio Emilia e Albinea organizza un nuovo corso di disostruzione pediatrica: il nuovo incontro è in programma martedì 27 maggio, a partire dalle ore 18 nella Sala Menada presso la sede di Croce Verde, in via della Croce Verde 3.

L’incontro è rivolto a tutti, in particolare, a genitori e nonni di bambini in età da svezzamento.

Spiega la Presidentessa della Pubblica Assistenza reggiana, Maria Teresa Cozza: “I corsi di disostruzione pediatrica sono fondamentali per apprendere come intervenire in caso di ostruzione delle vie aeree nei bambini. Innanzitutto riconoscere quando il piccolo presenta i segni di un’ostruzione che gli impedisce di respirare, poi sapere quali sono le manovre corrette per aiutarlo ad espellere ciò che ostruisce le vie aeree senza arrecare ulteriori danni. Purtroppo queste situazioni sono una delle principali cause di morte accidentale nell’infanzia. Conoscere queste tecniche può fare la differenza tra la vita e la morte, non solo per i propri figli o nipoti ma anche in caso ci si trovi a riconoscere un inizio di soffocamento per agire con sicurezza e prontezza”.

La lezione in programma il 27 maggio avrà una durata di tre ore e comprenderà una parte teorica per esplorare le possibili situazioni di pericolo, imparare ad affrontarle e prevenirle; una parte pratica per illustrare e mettere in atto le manovre salvavita, con l’aiuto di un manichino anatomico; un question time finale, per rispondere a dubbi e domande sugli argomenti trattati. Il corso è tenuto da formatori certificati dell’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (Anpas) e prevede il rilascio di un attestato di partecipazione.

Tutte le istruzioni per iscriversi e partecipare sono disponibili sul sito www.croceverde.re.it. L’iscrizione è obbligatoria (fino a esaurimento posti).