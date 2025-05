Sono iniziati i lavori per la costruzione di una nuova rotatoria in località Borzano, all’intersezione tra la Strada Provinciale 37 e via Montanara, nel territorio comunale di Albinea.

L’intervento – del valore complessivo di 345.000 euro – è finanziato dalla Provincia di Reggio Emilia con 195.000 euro e dal Comune di Albinea con 150.000 euro. I lavori sono stati affidati all’impresa Lusardi s.r.l. di Santa Maria del Taro (PR).

La nuova infrastruttura, del diametro di 28 metri, è progettata per migliorare la regolazione del traffico e garantire una significativa riduzione della velocità veicolare, aumentando così la sicurezza per automobilisti e pedoni. Il cantiere è organizzato per fasi e la viabilità sarà sempre garantita durante tutta la durata dei lavori, senza particolari disagi per gli utenti. Il completamento è previsto entro il mese di settembre 2025.

“Con questo intervento – dichiara il consigliere provinciale delegato a viabilità e infrastrutture, Alessandro Santachiara – proseguono gli investimenti della Provincia, frutto del costante percorso di confronto e condivisione con i sindaci, per garantire sicurezza e funzionalità della rete stradale”.

“Un importante intervento di messa in sicurezza della nostra viabilità. . – aggiunge il sindaco di Albinea, Roberta Ibbatici –. Soddisfazione per l’inizio dei lavori di creazione di una rotonda su un incrocio che purtroppo ha visto in tempi recenti anche gravi incidenti. La realizzazione di una rotatoria su questo incrocio rappresenta un passo concreto per la tutela di chi lo percorre ogni giorno”.