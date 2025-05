Reggio Emilia si prepara a vivere una nuova estate nel segno della musica, dello sport e dell’attualità con “Mercoledì da Leoni”, la nuova rassegna di eventi (tutti rigorosamente gratuiti) che animerà il centro cittadino ogni mercoledì, dall’11 giugno al 16 luglio, e che costituisce un’anteprima del cartellone di Restate 2025.

Un programma ricco e trasversale, pensato per coinvolgere pubblici di tutte le età e interessi, che nasce da un importante lavoro condiviso tra il Comune di Reggio Emilia e un’ampia rete di associazioni culturali, sportive, artistiche e di promozione sociale del territorio.

Fiore all’occhiello del festival è la rassegna “Piazza San Prospero Orediciotto”, sei conversazioni a carattere letterario e legate all’attualità che hanno come filo tematico “Il corpo”. Ogni appuntamento prende infatti spunto da una parte del corpo, non tanto come metafora, ma come suggestione: un punto di partenza per parlare di molto altro, come ad esempio salute, cibo, amore, sport. Temi diversi, complessi, profondamente intrecciati tra loro, proprio come lo sono i generi e le discipline che compongono l’ambito culturale. Sul palco di piazza San Prospero saliranno ogni mercoledì alle 18, personaggi come Concita de Gregorio, Fabio Genovesi, Nives Meroi, Oscar Farinetti, Ilaria Capua e Gino Cecchettin (vedi programma allegato).

Piazze, strade e angoli meno conosciuti del centro si trasformeranno in palcoscenici a cielo aperto per concerti, performance, danze, mercatini e laboratori. Un’edizione che si distingue per la qualità della proposta artistica e la capacità di coniugare grandi ospiti nazionali della musica come BigMama (9 luglio) e Paolo Belli (11 giugno), ma anche valorizzare talenti locali, delle scuole di danza, delle associazioni e degli spazi urbani. Uno degli appuntamenti più attesi è il concerto del 2 luglio con la Mirko Casadei Popular Folk Orchestra, erede della grande tradizione del liscio, patrimonio identitario dell’Emilia.

A chiudere l’edizione 2025 sarà il “Lago dei cigni” in piazza Prampolini, un evento che porta la danza classica nel cuore della città.

Particolare attenzione è dedicata alla stazione storica, che il festival coinvolgerà con musica, cultura e socialità.

Attori attivi del programma anche la biblioteca Panizzi e i Musei civici, con le aperture serali e un calendario ricco di appuntamenti.

GLI APPUNTAMENTI MUSICALI – Due grandi nomi della scena nazionale animeranno piazza Martiri del 7 luglio durante i “Mercoledì da Leoni”: l’11 giugno toccherà a Paolo Belli e alla sua travolgente Big band; il 9 luglio arriverà Big Mama, una delle voci più potenti e simboliche della nuova scena urban. Il 2 luglio, Mirko Casadei porterà in piazza Prampolini tutta l’energia del ballo liscio, in un evento che celebra una tradizione profondamente legata al territorio emiliano. Completano il programma musicale la tribute band Spingi Gonzales (18 giugno), il sound vintage di “Twistin’ the night away” (25 giugno).

IL BALLO IN PIAZZA – Il ballo è uno dei protagonisti di questa edizione, con una presenza capillare delle scuole di danza reggiane che porteranno esibizioni e spettacoli in tutti gli angoli del centro, coinvolgendo un pubblico di ogni età. La danza occuperà spazi inconsueti, alle piazze si aggiungono infatti il parco del Popolo, l’Isolato San Rocco, la suggestiva piazzetta del Pavone (a ridosso dei Musei civici), piazza dal Popol Giost. Ci saranno anche tango argentino, hip hop, danza contemporanea, ballo country e molto altro. Da segnalare la performance “Last movement of hope” dei danzatori del Corso di perfezionamento Agora Coaching Project su coreografia di Adriano Bolognino, che si svolgerà nello spazio davanti al teatro Valli l’11 giugno.

SPORT PER TUTTI – Tornano le attività sportive in piazza come occasione di incontro, movimento e appartenenza. Tra gli appuntamenti il celebre torneo di basket “Gnaker” in piazza Prampolini, il volley, il parkour, la scherma, lo street soccer e le dimostrazioni di ciclismo urbano. Un evento di grande suggestione sarà anche la simultanea di scacchi, in programma il 16 luglio, che vedrà un grande campione giocare in simultanea circa 40 partite.

MERCATINI E NEGOZI – I “Mercoledì da Leoni” saranno anche occasione per lo shopping serale e l’esplorazione di proposte artigianali e creative. I negozi del centro storico resteranno aperti, e le piazze ospiteranno mercatini di vintage, artigianato artistico e collezionismo.

SPETTACOLI DI STRADA E LABORATORI – Non mancheranno gli spettacoli di giocoleria, danza verticale, teatro e musica itinerante, con proposte adatte a tutte le età. Per i più piccoli sono in programma laboratori creativi, letture e attività ludiche a cura della biblioteca Panizzi.

DJ SET E SONORITA’ URBANE – Piazza Fontanesi, la stazione storica, via Emilia San Pietro e altri spazi cittadini ospiteranno DJ set e live elettronici, con atmosfere lounge, groove e chill out per il pubblico più giovane e notturno. In particolare, la stazione storica sarà protagonista di una programmazione musicale pensata per valorizzare questo luogo delicato e restituirlo alla cittadinanza come spazio di incontro, socialità e cultura, con il coinvolgimento di realtà giovanili e artistiche del territorio. Tra i nomi, DJ Gando, DJ Luca Pedroni e le selezioni curate da Microclub.

LE VISITE GUIDATE – Durante i mercoledì estivi tornano anche le visite guidate curate dall’ufficio Reggio Emilia Welcome (IAT-R), eventi che puntano a valorizzare il patrimonio culturale della città, intrecciando storia, arte e identità locale.

Questi gli appuntamenti in programma: mercoledì 11 giugno, San Giorgio e il Drago. Visita alla Reggio Emilia dei Gesuiti, tra storia e cultura millenaria; mercoledì 2 luglio, Chiostri e conventi. La Reggio mistica e monastica. Itinerario nei luoghi religiosi e monastici della città; mercoledì 9 luglio, Donne di Reggio Emilia nel Cimitero Monumentale. Visita dedicata alle figure femminili sepolte nel Cimitero Monumentale, tra memoria e storia sociale.

UNA COMUNITA’ CHE FA RETE – “Mercoledì da Leoni” non è solo un insieme di eventi: è un’esperienza collettiva che nasce dalla collaborazione tra Comune, realtà associative, scuole, operatori culturali e cittadini. Un progetto che racconta una città viva, accogliente e capace di costruire momenti di bellezza e condivisione.

Hanno collaborato con il Comune dI Reggio Emilia la Fondazione Palazzo Magnani, la Biblioteca Panizzi, i Musei Civici, i Servizi per l’Accoglienza e l’Inclusione del Comune di Reggio Emilia e la Fondazione per lo sport.

Il programma è realizzato grazie alla partecipazione di Federazione italiana Pallacanestro Reggio Emilia, Fipav Federazione italiana Palla a volo Reggio Emilia, Coni Delegazione Provinciale di Reggio Emilia, Federazione italiana ciclismo Reggio Emilia, Uisp Reggio Emilia, Csi Reggio Emilia, Aics Reggio Emilia, Via Roma 0/Labart, MM Contemporary Dance Company, Basketreggio, Valorugby Emilia, Mios Fisioperformance, Nakayama, Club Scherma Koala, Reggiana Boxe, Eta Move, Pop Street Soccer, ciclistica Cavriago, Cooperatori, Arcadia, Progetto Danza, Eidos, Accademia Danza Fitness, Ritmo Caliente, Danza Equipe, Obiettivo Danza, Balliamo sul mondo, Circolo scacchistico Ippogrifo, Barrio de Tango, Movet.

La libreria all’Arco curerà il firmacopie della rassegna “Pizza San Prospero orediciotto”.

INFO – Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. Il programma dettagliato sarà disponibile online su http://www.comune.reggioemilia.it/mercoledidaleoni