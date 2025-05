La Parrocchia di Fiorano e il Comitato ‘Ricordare don Eligio Silvestri’, dopo due anni dalla presentazione del volume ‘Don Eligio il parroco di tutti’, hanno portato a conclusione il progetto per rendere omaggio e ricordare l’esempio di un sacerdote che ha lasciato un ricordo indelebile a Fiorano, in diverse altre parrocchie della diocesi e in Brasile dove è stato missionario.

Venerdì 23 maggio al Santuario di Fiorano hanno infatti presentato il video documentario di 40 minuti che ha per sottotitolo ‘Don Eligio parroco di tutti: voglio ridere con chi ride e piangere con chi piange’.

Alla presentazione, in un affollato Salone del Pellegrino, sono intervenuti il parroco Don Roberto Montecchi, il sindaco di Fiorano Marco Biagini, il missionario e stretto collaboratore di Don Eligio Don Maurizio Setti, di Egidio Pagani presidente del Comitato Ricordare Don Eligio e di Alberto Venturi che ha coordinato la realizzazione del video con Alta Definizione Video Making e mi sarebbe dispiaciuto non corrispondere all’impegno del Comitato per ricordare Don Eligio. E’ seguita la Messa celebrata da Don Maurizio Setti per concludere poi la serata convivialmente.

Ora la cassetta del video documentario è in distribuzione presso la segreteria parrocchiale di Fiorano.

Nel suo intervento Egidio Pagani ha ricordato come il comitato abbia raccolto risorse che hanno consentito la pubblicazione del libro e la produzione del video documentario, destinando il rimanente alla missione di Don Maurizio e a interventi nella parrocchia, come la risistemazione dell’archivio parrocchiale, attualmente in corso con la dott.ssa Gianna Dotti Messori. Anche questi sono modi per ricordare Don Eligio che per primo, negli anni Ottanta, ne aveva insieme al comune promosso il primo riordino, all’interno degli interventi del Comitato per il Restauro del Santuario, in occasione del III centenario della posa della prima pietra.