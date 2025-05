Domani sera, martedì 27 maggio a partire dalle ore 18,30 al Crogiolo Marazzi, si svolgerà la lectio magistralis di Stefano Mancuso “La versione degli alberi”.

L’appuntamento rientra nell’ambito del convegno Foreste e futuro: cittadini e imprese per le foreste d’Appennino promosso dal Comune di Sassuolo e dal Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano in qualità di soggetto coordinatore della omonima Riserva della Biosfera MAB UNESCO.

Nel mondo verde di Edrevia gli alberi parlano e camminano, a volte battibeccano, si amano, scrivono libri e li custodiscono in biblioteche splendenti, organizzano feste che durano settimane, si commuovono di fronte ai tramonti. Ma quando la loro casa è in pericolo, minacciata dalla crisi climatica, gli alberi possono anche decidere di partire e andare lontano, alla ricerca di risposte e soluzioni, di nuove alleanze e diversi orizzonti. E poi, dopo tanto viaggiare, scelgono di riferire ai compagni tutto ciò che hanno visto attraverso il più antico e prezioso dei metodi: il racconto.

Dalla penna sapiente e giocosa di Stefano Mancuso, una nuova avventura ecologica che riguarda il destino del nostro pianeta. E quindi di tutti noi.

Stefano Mancuso è professore ordinario presso l’Università di Firenze e dirige il Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale. Ha pubblicato Verde brillante (Giunti 2013, con Alessandra Viola) e Plant Revolution (Giunti 2017, Premio Galileo). Presso Laterza sono usciti L’incredibile viaggio delle piante (2018), La Nazione delle Piante (2019), La pianta del mondo (2020) e Fitopolis, la città vivente (2023). Per Einaudi ha pubblicato La tribù degli alberi (2022 e 2024) e La versione degli alberi (2024). I suoi libri sono tradotti in più di venti lingue.

Il Convegno Foreste e futuro: cittadini e imprese per le foreste d’Appennino, promosso dal Comune di Sassuolo e dal Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano in qualità di soggetto coordinatore della omonima Riserva della Biosfera MAB UNESCO – celebra le organizzazioni che stanno sostenendo, attraverso il progetto Crediti di Sostenibilità (www.creditisostenibilita.it), interventi di gestione forestale sostenibile a favore di quasi 30.000 ettari di boschi nel crinale appenninico delle province di Modena, Lucca, Massa Carrara, Parma e Reggio Emilia.

Il progetto è infatti una buona pratica di remunerazione di servizi ecosistemici, grazie infatti alle risorse derivanti dalla vendita dei Crediti di Sostenibilità, il Parco Nazionale in accodo con diversi gestori forestali mette in atto interventi ed azioni a favore della resilienza ai cambiamenti climatici delle foreste d’Appennino, tutelando e potenziando la loro capacità di generare benefici per l’umanità (assorbimento CO 2 , conservazione biodiversità, regolazione ciclo idrico, tutela del suolo, funzioni ricreative).

Il convegno prevede importanti interventi come quello del Prof. Fabio Iraldo (Professore ordinario istituto di management scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Direttore del Green Economy Observatory presso l’Università Bocconi) che illustrerà come i Crediti di Sostenibilità possano essere valorizzati dalle imprese nell’ambito di strategie climatiche e bilanci di sostenibilità. Il convegno si concluderà con la lectio magistralis del Prof. Stefano Mancuso (Professore all’Università di Firenze in arbicoltura generale ed etologia vegetale; membro dell’Accademia dei Georgofili) dal titolo “La versione degli alberi”, ultimo saggio pubblicato da questo rinomato e apprezzato autore.

La lectio magistralis di Stefano Mancuso sarà ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Eventbrite.