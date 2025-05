Trionfo per il CUS MO.RE ai Campionati Nazionali Universitari di Ancona: la squadra di scacchi conquista la medaglia d’oro nella competizione a squadre, confermando l’eccellenza sportiva dell’Università di Modena e Reggio Emilia.

A comporre il quartetto vincente: Luca Ballotti, Francesco Ferraguti, Aleksandr Kashin Roberto Mocanu, protagonisti di una prestazione impeccabile.

Successo anche a livello individuale per Francesco Ferraguti, che sale sul podio con un meritato bronzo.

Campionati Nazionali Universitari Calcio 11

Parte bene il cammino della compagine di Mister Cattani che trova ai calci di rigore una non facile vittoria contro la formazione del CUS Catania.

La partita ben giocata dai calciatori del CUS Unimore che riescono ad arrivare più volte vicini al goal vittoria senza tuttavia centrare il bersaglio.

Le occasioni migliori capitano sui piedi di Cuoghi che viene anticipato nell’occasione da un avversario catanese prima e si quelli di Rovatti che da posizione favorevole non trova la porta.

La lotteria dei calci di rigore premia i ragazzi del CUS MoRe che realizzano con Zito, Masoch, Rovatti e Malverti.

Mentre il numero 1 Menozzi ipnotizza due avversari e decide l’incontro.

Campionati Nazionali Universitari Volley Maschile – Il CUS MO.RE vola ai quarti.

Partenza col piede giusto per la formazione maschile del CUS MO.RE, che ha debuttato con una vittoria convincente contro il CUS Viterbo nella fase finale dei Campionati Nazionali Universitari. I modenesi si sono imposti con autorità, mettendo in mostra un gioco solido e determinato sin dalle prime battute. Determinanti le prestazioni degli schiacciatori Signorini e Soli, autori di numerosi punti e protagonisti in attacco, ben supportati dal libero Schiavoni, impeccabile in ricezione e difesa.

Nel secondo incontro del girone, andato in scena nel pomeriggio, è arrivato un altro successo: 2-1 contro il CUS Udine. Una vittoria fondamentale che permette ai nostri ragazzi di chiudere al primo posto il girone e accedere ai quarti di finale, in programma mercoledì, dove affronteranno la seconda classificata del girone tra Parma, Catania e Torino.

Guidati da spirito combattivo, sinergia di squadra e grande lucidità nei momenti decisivi, i ragazzi del CUS MO.RE stanno dimostrando tutto il loro valore. Un avvio promettente per una squadra che punta in alto.