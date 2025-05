Da venerdì 6 a domenica 8 giugno 2025 si svolgerà a Fiorano Modenese “Essenziale / Presente – dialoghi, visioni, incontri”, un festival culturale e di comunità con un ricco programma di incontri, laboratori e workshop gratuiti per adulti e bambini, frutto della collaborazione tra il Comune e Pandora Rivista, con la partecipazione di associazioni e i servizi del territorio, che animeranno luoghi della città, da piazza Ciro Menotti al giardino del Santuario, dal BLA a Villa Coccapani, aperta per l’occasione.

Parteciperanno ospiti importanti come Enzo Bianchi, Antonio Scurati, Stefano Zamagni, Annalisa Vandelli, Simone Pieranni, Alessandro Aresu, Greta Cristini, Amedeo Balbi, Carlo Galli ed Ezio Mauro. Bene comune, dialogo, democrazia, conflitti, giornalismo e frontiere della scienza saranno solo alcuni dei temi al centro dei confronti.

La manifestazione è sostenuta dalla Regione Emilia Romagna, Fondazione di Modena, nell’ambito del bando “Mi metto all’opera 2025” e altri importanti sponsor come Fondazione Iris, BCC Emilbanca, System Ceramics, Executive Spa Hotel e Tecnomec Borghi.

“Essenziale / Presente vuole essere un momento pensato per una città che si accende di nuove idee, per valorizzare il proprio spazio pubblico come luogo di confronto e crescita condivisa per la comunità.” sottolinea il sindaco del Comune di Fiorano Modenese, Marco Biagini.

“Ci troviamo in tempi complessi nei quali le nostre vite, sempre più frenetiche e accelerate, si svolgono all’ombra di grandi crisi e trasformazioni a livello mondiale. È importante, allora, per orientarsi nel presente e trovare strade verso il futuro, avere dei momenti in cui fermarsi a riflettere e distinguere il superfluo dall’essenziale. Il Festival si inserisce in un percorso di welfare Laboratori e workshop, che animeranno diversi luoghi della città, vogliono restituire alla comunità un’esperienza radicata nel tessuto urbano e sociale, nel segno della conoscenza e della partecipazione. Ringrazio di cuore le associazioni e i servizi che hanno collaborato a questo ricco programma.” spiega Marilisa Ruini, assessore alla Cultura e Associazionismo.

“Questo nuovo Festival, che si aggiunge ad altre tre rassegne che Pandora Rivista organizza in Emilia Romagna – il Festival del Presente a Bologna, Bussole a Castelfranco Emilia e Fratture a Lugo – e che abbiamo pensato insieme all’amministrazione comunale, è un’occasione preziosa per proseguire il lavoro di approfondimento del presente che portiamo avanti come rivista. Mi auguro che possa essere un’occasione importante di riflessione collettiva per la comunità fioranese e per tutti il territorio del distretto ceramico e del modenese.” aggiunge Giacomo Bottos di Pandora Rivista, direttore scientifico di Essenziale / Presente.

Il Festival si apre venerdì 6 giugno, in piazza Ciro Menotti, con Enzo Bianchi alle ore 21, ma già dalle 18 il centro di Fiorano si animerà con il laboratorio corale, aperto a tutti, di ‘paviment art’, a cura di Carlo Moretti, naif artist e Tina De Falco dell’associazione InArte, con la partecipazione di Get Babele, Centro per le Famiglie Distretto Ceramico, educativa di strada distrettuale, gruppi di educativa territoriale e oratorio della parrocchia di Fiorano, che trasformerà la piazza in un grande murale a terra.

Continua poi sabato 7 giugno con un fitto programma di incontri ed ‘esperienze’ a partire dal mattino. Alle 10.30 nel giardino del Santuario, l’economista Stefano Zamagni sarà in dialogo con Annalisa Vandelli nell’incontro “Per una pace essenziale. Alle 17, in piazza Ciro Menotti, l’analista geopolitica Greta Cristini parlerà di Europa e ‘disordine’ globale, mentre alle 18 arriverà Antonio Scurati con il suo libro “M. la fine e il principio” da cui è stata tratta una serie Tv. Alle 21 tocca ad Amedeo Balbi con una lezione su “Cosmo in brevi lezioni”; alle 22 è in programma lo spettacolo “Stardust” di e con Alessia Canducci dedicato al tema della sostenibilità.

Essenziale / Presente si chiude domenica 8 giugno, con gli interventi di Carlo Galli sul tema della guerra alle ore 11 al teatro Astoria, Simone Pieranni e Alessandro Aresu alle 18 in piazza Ciro Menotti su “Il futuro è in Asia? Intelligenza artificiale e geopolitica” e alle 19 con Ezio Mauro che parlerà di “Democrazie in crisi.”

Tra sabato e domenica tutto il giorno anche tanti laboratori e workshop per grandi e piccoli a partire dal mattino fino al tardo pomeriggio: pratiche di mindfulness, tamburi di pace, alla scoperta degli insetti, arte-terapia e narrazioni itineranti, tutti per acquisire maggiore consapevolezza di noi e del mondo che ci circonda.

Saranno proposte anche ‘esperienze’ particolari come il pranzo a pic nic di otto portate “alla ricerca dell’essenziale”, sabato 7 giugno presso il giardino del Santuario di Fiorano, a cura dell’associazione il Melograno per sensibilizzare al progetto Arnia e contro lo spreco alimentare o le narrazioni itineranti “Assaporando l’essenziale” lungo le vie del borgo storico di Fiorano e a Villa Coccapani, aperta per l’occasione.

La partecipazione è sempre gratuita. Per gli incontri in piazza Ciro Menotti la prenotazione è consigliata sul sito www.pandorarivista.it/essenzialepresente e consente una priorità d’accesso fino a 15 minuti prima dell’incontro.

E’ richiesta la prenotazione per alcuni laboratori e workshop, indicati sul programma, alla mail essenzialepresente@gmail.com o al numero 0536 833439.

Saranno presenti punti di ristoro nel centro di Fiorano, curati dagli esercizi commerciali di via Vittorio Veneto e piazza Ciro Menotti, con la possibilità di mangiare all’aperto.

Dopo gli incontri, i relatori si fermeranno il firma-copie presso il punto informazioni del Festival. Sarà possibile anche acquistare i libri degli ospiti nello stand Essenziale /Presente, curato dalla libreria ‘Le vite degli altri’.

In caso di maltempo gli incontri saranno al teatro Astoria, mentre le ‘esperienze’ si terranno negli spazi del BLA, in via Silvio Pellico 9-11.

Per garantire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza saranno predisposte chiusure e modifiche alla viabilità in centro a Fiorano, in particolare di via Vittorio Veneto, nelle giornate di venerdì 6 giugno, sabato 7 giugno e domenica 8 giugno.

Per informazioni: Ufficio Cultura del Comune di Fiorano Modenese: 0536 833439.

Tutto il programma è disponibile sul sito istituzionale del Comune, sul sito Fiorano Turismo e sulle pagine fb e instagram di Essenziale / Presente, dove verranno postati anche contenuti live durante la tre giorni del Festival a cura dell’gruppo Nea Quotidiano.