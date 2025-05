Mercoledì 28 maggio alle 10, in via Musolesi 22, si terrà una giornata di festa per celebrare i 100 anni della scuola primaria Giordani.

L’evento è patrocinato dal Comune di Bologna, dall’Università Alma Mater Studiorum di Bologna e dall’Associazione Cirenaica.

Apriranno le celebrazioni il dirigente dell’Ufficio V – Ambito Territoriale di Bologna Giuseppe Antonio Panzardi e la dirigente dell’ IC6 Flora Milena Di Gioia.

Interverranno l’assessore alla Scuola Daniele Ara, l’assessore ai Lavori Pubblici Simone Borsari, la presidente del quartiere San Donato-San Vitale Adriana Locascio e Mirella D’Ascenzo del Dipartimento Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna.

Nel corso dell’evento verrà inaugurata la mostra fotografica sui 100 anni della scuola primaria Giulio Giordani, oltre alla presentazione del libro di testimonianze e documenti sulla scuola a cura della maestra Lia De Berardinis in collaborazione con l’Associazione Cirenaica.

La giornata proseguirà alle 15.30 con lo spettacolo degli alunni “ I miei primi 100 anni…ovvero tutto fa scuola! ”, dove verranno spente le candeline dagli alunni di ieri e di oggi.