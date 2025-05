In prevalenza poco nuvoloso per il transito di velature. Non si escludono tuttavia addensamenti serali sui settori costieri, con possibilità di brevi piogge. Temperature minime in diminuzione con valori tra 12 e 15 gradi. Massime in aumento tra 24 gradi della costa e 27/28 gradi dell’entroterra. Venti deboli occidentali. Mare poco mosso.

(Arpae)