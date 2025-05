L’Amministrazione comunale rende noto che per consentire i lavori di messa in sicurezza del tratto di strada di Via Boschi si renderà necessario chiudere un tratto di Via Boschi a partire da venerdì mattina, 30 maggio.

Per rendere comunque possibile e fluida la circolazione alternativa, per il periodo dal 30 maggio (dalle ore 8) al 30 giugno, su via Pieve, via Boschi, e in piazzale Marconi saranno vigenti le seguenti modifiche: istituzione del senso unico su via pieve, dall’intersezione con via Roma fino alla strada di accesso alla chiesa della Pieve (senso di marcia a salire da via Roma in direzione oratorio Don Bosco); divieto di sosta su tutti gli stalli di parcheggio del tratto di via pieve, dall’intersezione con via Roma all’oratorio Don Bosco; senso unico di circolazione con direzione obbligata su piazzale Marconi, via Boschi ed immissione su via Pieve; doppio senso di circolazione, solo per residenti ed autorizzati, nel tratto di via Boschi, dall’intersezione con via Roma, fino alla transenna di cantiere, compreso l’accesso ai garage della palazzina di via Roma civico 24, e via Boschi civico 2. Tali modifiche saranno vigenti fino alle ore 18 del 30 giugno.

“Chiediamo scusa per gli eventuali disagi – afferma l’Assessore Giorgio Severi – che sono comunque finalizzati alla sistemazione di una strada importante del centro urbano. Colgo anche l’occasione di questa comunicazione per informare che nel piazzale dell’ospedale con accesso da via Micheli, e in piazzale Marconi sono stati risegnati i parcheggi, con la creazione di due nuovi “parcheggi rosa” a disposizione delle donne in gravidanza e dei genitori dei bambini fino a 2 anni di età. Per utilizzarli occorre fare richiesta dell’apposito contrassegno al Comune (sportelli dell’Urp in Piazza Gramsci 1). Inoltre sono stati risegnati anche i parcheggi in piazzale Matteotti, dove sono stati ricavati 18 posti in più e ulteriori due riservati ai disabili”.

Per informazioni tel. 0522 610111.