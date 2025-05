Oltre 200 scatoloni di beni di prima necessità raccolti in una singola giornata. Beni, che saranno destinati a sostentare persone in stato di particolare bisogno. Il cuore dei casalgrandesi si riconferma ancora una volta grandissimo.

Ne è prova, l’esito della ‘Spesa SOSpesa’ tenutasi sabato 24 maggio, presso i supermercati Conad e Rossetto a Casalgrande, MD a Veggia e Sigma a Salvaterra e che ha visto, come consuetudine, il fondamentale contributo della cittadinanza alla piena riuscita dell’iniziativa organizzata dall’Amministrazione Comunale, con il sostegno della Caritas Casalgrande – Salvaterra, dell’Unità Pastorale Maria Regina della Pace e della Caritas di Sant’Antonino.

I generi più donati sono stati pasta, pomodoro, biscotti, legumi, farina, latte, tonno, detergenti per l’igiene della casa e per l’igiene personale, e pannolini. I soggetti destinatari di questi beni sono persone come detto che, generalmente, ricevono pensioni o mezzi di sostentamento inadeguati rispetto al costo della vita aumentato esponenzialmente negli ultimi anni. Il dettaglio che desta profonda preoccupazione è che il numero delle persone che necessitano attenzione e sostegni di questo genere sono in costante aumento.

“Ringraziamo vivamente l’Amministrazione comunale che ci supporta e ci permette di essere presenti nella comunità e di essere vicini a chi si trova in stato di bisogno. Un grazie sentito a chi ha contribuito ad organizzare con pazienza l’iniziativa, ai volontari delle diverse associazioni e a chi ha collaborato con noi e tutti coloro che si sono spesi donando tempo prezioso per tutta la giornata, nella distribuzione, nell’ascolto e nella raccolta alimentare del pomeriggio e della sera – sottolineano in un messaggio le Caritas coinvolte nell’iniziativa -. Un grazie anche a tutti coloro che donando generi alimentari nei diversi supermercati hanno contribuito con un gesto semplice ma importantissimo a una solidarietà diretta e diffusa davvero importante, soprattutto in un momento, quello attuale, di generale indifferenza verso chi vive un momento di difficoltà. Ultimo ma non ultimo per importanza, un sentito ringraziamento agli esercizi commerciali che ci hanno ospitato”.

“Anche da parte dell’Amministrazione comunale un ringraziamento certamente non scontato e nemmeno di maniera nei confronti di tutti coloro che hanno preso parte alla ‘Spesa SOSpesa’ di sabato scorso. Dalle Caritas sempre vicine a presenti nel sostenere iniziative che vadano a supporto delle persone maggiormente in difficoltà, agli esercizi commerciali coinvolti che mai ci fanno mancare la loro presenza, alle associazioni di volontariato che come sempre si sono prestate convintamente a garantire il loro aiuto nella giornata di sabato scorso e, non da ultimi, a tutti i cittadini che hanno donato. L’essere comunità si vede anche e soprattutto nella capacità di aiutarsi e sostenersi nel bisogno. L’Amministrazione sicuramente non esiterà ad allestire altre azioni simili nel prossimo futuro”, ha aggiunto l’Assessore Marco Cassinadri.