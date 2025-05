Ieri, in concomitanza con il 34° anniversario della ratifica italiana della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, l’Amministrazione comunale ha incontrato gli studenti e le studentesse delle classi terze della scuola secondaria di primo grado che hanno partecipato al viaggio studio a Forcalquier, comune francese gemellato con Guastalla.

Ad accogliere i ragazzi e i loro famigliari nella sala consiliare, c’erano il Sindaco Paolo Dallasta, la Vice Sindaca Chiara Lanzoni, la Presidente del Consiglio Comunale Alessandra Bertoli, il capogruppo del Gruppo “Guastalla Bene Comune” Andrea Lombardi, il Presidente dell’Associazione AGGE (Associazione Guastallese Gemellaggi ed Eventi) Artemio Santini con i volontari del comitato gemellaggi, il Dirigente Scolastico Stefano Costanzi e i due insegnanti che hanno accompagnato i ragazzi a Forcalquier: il professor Corrado Motta, docente di francese, e la professoressa Maria Gloria Vezzani, docente di lettere.

Il viaggio studio a Forcalquier, città gemellata con Guastalla, si è svolto nel mese di aprile nell’ambito del progetto di potenziamento della lingua francese, che ha visto 14 studenti meritevoli, accompagnati dai due insegnanti, recarsi in Francia per quattro giorni. Durante l’incontro di ieri pomeriggio in Municipio, i ragazzi hanno condiviso la loro esperienza, presentando un video delle attività svolte in Francia e descrivendo il viaggio come un’esperienza significativa e arricchente, grazie all’immersione linguistica e alla grande accoglienza ricevuta dai ‘gemelli francesi’, in particolare dal comitato gemellaggi locale e dalla dirigente scolastica del Collège Henri Laugier, sempre presenti durante le attività della delegazione guastallese. La mattina, i ragazzi hanno frequentato la scuola mentre il pomeriggio è stato dedicato a un programma di laboratori didattici e visite del territorio alla scoperta delle emergenze storiche, culturali e artistiche di Forcalquier.

Il viaggio è stato sostenuto e promosso dall’Associazione Gemellaggi ed Eventi di Guastalla, dal Comune di Guastalla, e dal comitato gemellaggi di Forcalquier.