Continua il “Maggio dei libri” al BLA (biblioteca, ludoteca e archivio storico) di Fiorano Modenese) con gli ultimi due appuntamenti di letture per bambini che si svolgono presso la biblioteca comunale “Paolo Monelli”, in via Silvio Pellico n. 9, uno dei quali apre una nuova rassegna dedicata alla relazione con gli animali domestici, aperta a grandi e piccoli.

Giovedì 29 maggio, alle 17, le ragazze e i ragazzi del Gruppo Babele leggono e animano tante storie per i più piccoli dai 3 ai 6 anni, mentre sabato 31 maggio, alle ore 10.30, ci saranno storie da annusare, ascoltare ed accarezzare per bambini dai 6 ai 10 anni con letture animate e laboratori pratici, per un viaggio sensoriale ed emozionale attraverso la relazione con gli animali.

E’ questo il primo appuntamento della rassegna “Impronte che raccontano” dedicata a storie di animali, uomini, narrazioni e relazioni, a cura dell’associazione ‘I cani della luna’. La rassegna continua nel mese di giugno con altri due incontri dedicati agli adulti di riflessione e confronto sulla relazione con gli animali domestici, basati su letture narrative e dibattiti guidati.

Il primo sarà venerdì 13 giugno, alle 20.30, sul tema “Vivere con il cane: una relazione da costruire”, il secondo, il 27 giugno, sempre alle 20.30, dedicato a “Lo sguardo del gatto – Storie di libertà e connessioni feline“. Obiettivo di entrambi gli incontri è promuovere una visione del cane e del gatto come compagni di vita e esseri liberi e senzienti, di favorire la riflessione sulla fiducia e sulla libertà nella relazione uomo-animale e una maggiore consapevolezza nel rapporto quotidiano con il proprio cane o gatto, attraverso letture e scambi tra i partecipanti.

Gli appuntamenti in biblioteca sono tutti a ingresso libero e gratuito, fino ad esaurimento posti.